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«Реал» одержал победу над «Райо Вальекано»

вчера, 20:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче 27-го тура Ла Лиги (2:1).

На 30-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. Удвоил преимущество хозяев поля Винисиус Жуниор на 34-й. В составе гостей голом отличился Педро Диас на 45+2-й.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (57 очков). «Райо Вальекано» идёт 7-м (36 баллов).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:58
Реал с победой
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:02
Смотрел Реал. Все последние победы (как и эта) - чисто на опыте и давлении Именем.
Но по самой игре Реал сегодня уступает Барселоне весьма значительно. Ежли они сойдутся в финале ЛЧ, Реал не сдюжит.
shur
shur
вчера в 22:34
...припозднился, с победой Сливочные! Наверно лучше досматривать
игру без нервика, чем думать отыграются или нет! Понятно,что мы
сильнее и просто доигрывали игру с Клубом,откровенно без фантазий,как играть дальше...!!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:56, ред.
Два гола на индивидуальном мастерстве двух лидеров, что-то, как-то не обнадеживают.
По игре, можно бесконечно писать и о чем угодно..
Но у Реала отсутствует командная игра. Она есть но временами.
Сложная битва предстоит на кануне. Реалу нужно собираться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:55
Барса с Атлетико ведя 4:2 в Кубке, и не тянули время на удержание счета
как сливочное с Райо.
уверен, что ЭльКласико решит, кто чемпион.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:44
Реал с победой!!! Выиграть у Райо Вальекано хорошо, но через пару дней предстоит битва с Атлетико. Почему битва? Потому, что Матрасы сегодня проиграли, а они два раза подряд редко проигрывают. Я думаю, Анчелотти найдёт слова, чтобы настроить Королевский клуб на победу. Кстати, Симеоне сам отличный мотиватор. Желаю лучшему клубу мира выйти в следующий этап Лиги чемпионов!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:44
С ПОБЕДОЙ ГАЛАКТИКОС !!!
Хотя не лёгкий матч был.
r62ksmbymu2f
r62ksmbymu2f
вчера в 20:22
Винисиус Жуниор-помог победить!Камерунский Эму как г...о в проруби!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 20:21
С важной победой.

Качество игры продолжает вызывать вопросы.
После нового года все игры с несильными соперниками примерно по одному сценарию: минут 15-20 темп и старание выше среднего, оставшийся матч - в эконом режиме.
Все понятно, при таком то графике и степени ответственности. Но эконом-режим выглядит блекло. Кучу не нужных ошибок, мало взаимопонимания, когда нет скоростей и старания.

В общем, дай бог, выиграем чемпионат и ЛЧ, это будет здорово. Но смотреть сами матчи - такое себе удовольствие.

Джуд был сам не свой. Очень старался Вини, но малоэффективно. Мбаппе после 30 минуты вообще не помню удачного действия, постоянно терял мяч.

Надо отметить, что Райо клуб хоть и не богатый, но игра поставлена у них здорово. Не развалились, мяч держали.
Гость
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