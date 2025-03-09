«Реал» одержал победу над «Райо Вальекано»

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вчера, 20:14

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче 27-го тура Ла Лиги (2:1).

На 30-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. Удвоил преимущество хозяев поля Винисиус Жуниор на 34-й. В составе гостей голом отличился Педро Диас на 45+2-й.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (57 очков). «Райо Вальекано» идёт 7-м (36 баллов).