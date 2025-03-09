«Реал» одержал победу над «Райо Вальекано»

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче 27-го тура Ла Лиги (2:1).
На 30-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. Удвоил преимущество хозяев поля Винисиус Жуниор на 34-й. В составе гостей голом отличился Педро Диас на 45+2-й.
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (57 очков). «Райо Вальекано» идёт 7-м (36 баллов).
Но по самой игре Реал сегодня уступает Барселоне весьма значительно. Ежли они сойдутся в финале ЛЧ, Реал не сдюжит.
Но по самой игре Реал сегодня уступает Барселоне весьма значительно. Ежли они сойдутся в финале ЛЧ, Реал не сдюжит.
игру без нервика, чем думать отыграются или нет! Понятно,что мы
сильнее и просто доигрывали игру с Клубом,откровенно без фантазий,как играть дальше...!!!
игру без нервика, чем думать отыграются или нет! Понятно,что мы
сильнее и просто доигрывали игру с Клубом,откровенно без фантазий,как играть дальше...!!!
По игре, можно бесконечно писать и о чем угодно..
Но у Реала отсутствует командная игра. Она есть но временами.
Сложная битва предстоит на кануне. Реалу нужно собираться
По игре, можно бесконечно писать и о чем угодно..
Но у Реала отсутствует командная игра. Она есть но временами.
Сложная битва предстоит на кануне. Реалу нужно собираться
как сливочное с Райо.
уверен, что ЭльКласико решит, кто чемпион.
как сливочное с Райо.
уверен, что ЭльКласико решит, кто чемпион.
Хотя не лёгкий матч был.
Хотя не лёгкий матч был.
Качество игры продолжает вызывать вопросы.
После нового года все игры с несильными соперниками примерно по одному сценарию: минут 15-20 темп и старание выше среднего, оставшийся матч - в эконом режиме.
Все понятно, при таком то графике и степени ответственности. Но эконом-режим выглядит блекло. Кучу не нужных ошибок, мало взаимопонимания, когда нет скоростей и старания.
В общем, дай бог, выиграем чемпионат и ЛЧ, это будет здорово. Но смотреть сами матчи - такое себе удовольствие.
Джуд был сам не свой. Очень старался Вини, но малоэффективно. Мбаппе после 30 минуты вообще не помню удачного действия, постоянно терял мяч.
Надо отметить, что Райо клуб хоть и не богатый, но игра поставлена у них здорово. Не развалились, мяч держали.
Качество игры продолжает вызывать вопросы.
После нового года все игры с несильными соперниками примерно по одному сценарию: минут 15-20 темп и старание выше среднего, оставшийся матч - в эконом режиме.
Все понятно, при таком то графике и степени ответственности. Но эконом-режим выглядит блекло. Кучу не нужных ошибок, мало взаимопонимания, когда нет скоростей и старания.
В общем, дай бог, выиграем чемпионат и ЛЧ, это будет здорово. Но смотреть сами матчи - такое себе удовольствие.
Джуд был сам не свой. Очень старался Вини, но малоэффективно. Мбаппе после 30 минуты вообще не помню удачного действия, постоянно терял мяч.
Надо отметить, что Райо клуб хоть и не богатый, но игра поставлена у них здорово. Не развалились, мяч держали.