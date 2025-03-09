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«Челси» одолел «Лестер Сити» в матче АПЛ

вчера, 18:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ (1:0).

На 22-й минуте лондонская команда могла выйти вперёд, но пенальти не реализовал Коул Палмер. Голом отметился Марк Кукурелья на 60-й.

«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии (49 очков), «Лестер» идёт 19-м (17 баллов).

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:18
...ну раз у Челси КуКу забивает, значит что то сдвинулось с места,
только вот что...?!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:10
как сыграет Юнайтед этого никто не знает, она может залить в чистую средняку и потом сыграть вот так,как сегодня с Арсеналом.
Как они сыграют с нами,а мы с ними, возможно,что легко их грохнем как святош, а возможно будет как сегодня с Арсеналом, будут биться МЮ не на жизнь а на смерть.
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
На счет дурковатого МЮ однозначный лайк)))
Сейчас смотрел их игру с Арсеналом. А могли и победить. Да шансов было поболее чем у Арсенала.
azkan
azkan ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Единственная мотивация сейчас у игроков как раз попасть в Лигу чемпионов.
Но почему они так мучаются, непонятно. Фофана вышел, Лавия на подходе. Джексон... может выйдут на додекабрьский уровень...
Игра с Арсеналом многое подскажет.
112910415
112910415
вчера в 19:51
а игры так и нет ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:34
Челси с очень большим трудом достаются очки. Почему? А вот это вообще не понятно, ведь синие имеют весьма сильный и дорогой состав. Мне кажется, что главный тренер потерял контроль над раздевалкой и его установки не эффективны. У него не получается мотивировать игроков. В таком состоянии Челси нечего делать в Лиге чемпионов.
azkan
azkan
вчера в 19:16
Челси с трудной победой на своем стадионе!
Нельзя было терять очки в день 120 летия клуба)
Игры как не было так и нет. Но победа важная.
Выводит Челси на почетное 4 место)))
Палмера жаль, мог установить рекорд на долгие годы. А главное чисто психологически гол мог бы мог сбросить с него напряжение.
Но кризис продолжается и у него и у Челси в целом.
Лисам удачи за выживание в АПЛ. Ван Нистелроя наверное ждет увольнение в следующем матче. Сегодня они показали как хорошо могут играть. И игра не чемпионшипская.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 19:08
Местами играли не плохо, но голы рождаются в таких муках......а впереди Арсенал, ТТХ и в конце сезона игры со всеми конкурентами за 4ку, лесники, сороки и чемпионский Ливерпуль с дурковатым МЮ, а тут Лестеру ели ели один запихнули, в общем что то не верб я,что в 4ку попадём.
Гость
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