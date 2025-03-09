«Челси» одолел «Лестер Сити» в матче АПЛ

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вчера, 18:58

«Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ (1:0).

На 22-й минуте лондонская команда могла выйти вперёд, но пенальти не реализовал Коул Палмер. Голом отметился Марк Кукурелья на 60-й.

«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии (49 очков), «Лестер» идёт 19-м (17 баллов).