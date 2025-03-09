«Челси» одолел «Лестер Сити» в матче АПЛ

«Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ (1:0).
На 22-й минуте лондонская команда могла выйти вперёд, но пенальти не реализовал Коул Палмер. Голом отметился Марк Кукурелья на 60-й.
«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии (49 очков), «Лестер» идёт 19-м (17 баллов).
Нельзя было терять очки в день 120 летия клуба)
Игры как не было так и нет. Но победа важная.
Выводит Челси на почетное 4 место)))
Палмера жаль, мог установить рекорд на долгие годы. А главное чисто психологически гол мог бы мог сбросить с него напряжение.
Но кризис продолжается и у него и у Челси в целом.
Лисам удачи за выживание в АПЛ. Ван Нистелроя наверное ждет увольнение в следующем матче. Сегодня они показали как хорошо могут играть. И игра не чемпионшипская.
Нельзя было терять очки в день 120 летия клуба)
Игры как не было так и нет. Но победа важная.
Выводит Челси на почетное 4 место)))
Палмера жаль, мог установить рекорд на долгие годы. А главное чисто психологически гол мог бы мог сбросить с него напряжение.
Но кризис продолжается и у него и у Челси в целом.
Лисам удачи за выживание в АПЛ. Ван Нистелроя наверное ждет увольнение в следующем матче. Сегодня они показали как хорошо могут играть. И игра не чемпионшипская.
Но почему они так мучаются, непонятно. Фофана вышел, Лавия на подходе. Джексон... может выйдут на додекабрьский уровень...
Игра с Арсеналом многое подскажет.
Но почему они так мучаются, непонятно. Фофана вышел, Лавия на подходе. Джексон... может выйдут на додекабрьский уровень...
Игра с Арсеналом многое подскажет.
Как они сыграют с нами,а мы с ними, возможно,что легко их грохнем как святош, а возможно будет как сегодня с Арсеналом, будут биться МЮ не на жизнь а на смерть.
Как они сыграют с нами,а мы с ними, возможно,что легко их грохнем как святош, а возможно будет как сегодня с Арсеналом, будут биться МЮ не на жизнь а на смерть.