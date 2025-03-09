Игрок «Атлетико» может получить длительную дисквалификацию

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа был удалён в матче Ла Лиги с «Хетафе».
Игрок получил красную карточку в концовке встречи за фол на защитнике Даконаме Джене. Однако главный арбитр поединка Куадра Фернандес также зафиксировал в протоколе серьёзные оскорбления со стороны аргентинского форварда, которые были сделаны после удаления. За это Корреа может получить от четырёх до двенадцати матчей дисквалификации.
После матча Анхель в соцсетях принёс извинения судье, а также своим товарищам по команде, тренерам и болельщикам.
или 2 матча, или.....
или 2 матча, или.....