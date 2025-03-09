Игрок «Атлетико» может получить длительную дисквалификацию

1741553968

вчера, 23:59

Нападающий «Атлетико» был удалён в матче Ла Лиги с «Хетафе».

Игрок получил красную карточку в концовке встречи за фол на защитнике . Однако главный арбитр поединка также зафиксировал в протоколе серьёзные оскорбления со стороны аргентинского форварда, которые были сделаны после удаления. За это Корреа может получить от четырёх до двенадцати матчей дисквалификации.

После матча Анхель в соцсетях принёс извинения судье, а также своим товарищам по команде, тренерам и болельщикам.