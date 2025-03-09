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Игрок «Атлетико» может получить длительную дисквалификацию

вчера, 23:59

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа был удалён в матче Ла Лиги с «Хетафе».

Игрок получил красную карточку в концовке встречи за фол на защитнике Даконаме Джене. Однако главный арбитр поединка Куадра Фернандес также зафиксировал в протоколе серьёзные оскорбления со стороны аргентинского форварда, которые были сделаны после удаления. За это Корреа может получить от четырёх до двенадцати матчей дисквалификации.

После матча Анхель в соцсетях принёс извинения судье, а также своим товарищам по команде, тренерам и болельщикам.

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sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:52
Да уж !Это очень интересно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00
посмотрим, какое решение примут здесь))
или 2 матча, или.....
Гость
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