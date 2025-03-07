«Лион» подаст апелляцию на дисквалификацию Фонсеки

«Лион» объявил о намерении оспорить решение дисциплинарного комитета, в результате которого главный тренер команды был дисквалифицирован на девять месяцев за инцидент с арбитром Бенуа Мийо во время матча 24-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

«Лион» признает крайнюю суровость беспрецедентного наказания и необычную оперативность дисциплинарной комиссии в отношении Паулу Фонсеки.

Клуб считает, что решение было принято исключительно на основании эмоциональной реакции тренера, без явных доказательств его намерения применить физическую силу в отношении арбитра.

Учитывая, по всей видимости, негативное влияние данного инцидента на французское судейство, «Лион» заявляет о своем намерении тщательно изучить все возможные варианты подачи апелляции. В настоящий момент клуб демонстрирует единение и полную концентрацию на достижении своих спортивных целей.