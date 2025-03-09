«Зенит» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Вендела

«Зенит» планирует обратиться в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для оценки правомерности удаления Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).
По информации источника, потенциальная отмена красной карточки может быть связана с оскорблениями от болельщиков воронежского клуба, на которое судейская бригада не отреагировала во время матча.
В предстоящем 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве.
Вендел показывая жест не был разозлён, на его лице была улыбка, можно было просто похлопать в ладони, это было бы достойно.
Ну и конечно надо было сразу поговорить с судьёй по этому поводу.
Так, что КК отменять точно нельзя, попытаться избежать более сурового наказания можно попробывать.
Ну, а действия болельщиков и судейской бригады надо разбирать отдельно.
Вендел показывая жест не был разозлён, на его лице была улыбка, можно было просто похлопать в ладони, это было бы достойно.
Ну и конечно надо было сразу поговорить с судьёй по этому поводу.
Так, что КК отменять точно нельзя, попытаться избежать более сурового наказания можно попробывать.
Ну, а действия болельщиков и судейской бригады надо разбирать отдельно.
А что касается провокации зрителей, если она была, то могу сказать, что человек публичной профессии ( футболист), получающий от государства огромные деньги должен уметь контролировать свои эмоции, тем более публично. Закон есть заон, а наказание неотвратимо. Все.
А что касается провокации зрителей, если она была, то могу сказать, что человек публичной профессии ( футболист), получающий от государства огромные деньги должен уметь контролировать свои эмоции, тем более публично. Закон есть заон, а наказание неотвратимо. Все.