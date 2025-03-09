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«Зенит» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Вендела

вчера, 13:46
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» планирует обратиться в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для оценки правомерности удаления Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

По информации источника, потенциальная отмена красной карточки может быть связана с оскорблениями от болельщиков воронежского клуба, на которое судейская бригада не отреагировала во время матча.

В предстоящем 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве.

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Все комментарии
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят
вчера в 22:24
Че там Fan id помог? Его же для этого вводили....или нет
viv
viv
вчера в 22:23, ред.
Явного подтверждения, что болельщики позволили себе расистские выкрики, пока нет. Вероятно, нас ждёт расследование. Правда, на судьбу Вендела это едва ли повлияет: неприличный жест в его исполнении карается в любом случае.
Виновный игрок или официальное лицо клуба могут быть дисквалифицированы на срок от двух до четырёх матчей. В случае повторного нарушения срок дисквалификации может быть увеличен до трёх месяцев.
olesk
olesk
вчера в 19:09
на петровском не один раз раздавались уханья в сторону чёрных, при чём разных команд и что-то никто не бегал в эск
nikolah
nikolah ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:25
Может быть, не отслеживал
Drotik
Drotik ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 17:06
Все вспомнил. Его не удалили в той игре. Поэтому о чем речь??? Арбитр пропустил тот момент. Его условно наказали. А уже в игре с зенитушкой влепили кк придуманно, что он себя по вене хлопал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 17:02
С удовольствием тебе напомню, что сейчас не 12 год, а 25. Регламент не один раз поменяли. И КДК до игры не успели провести. А здесь успеют и этот гражданин должен получить свое по полной, несмотря на юбилей
nikolah
nikolah ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 16:57
К сожалению, картинку сюда нельзя прикрепить... Чтобы было наглядно.
А во вторых, какая дисквала, если он вышел с Зенитом?
Drotik
Drotik ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 16:37
Во-первых Эменике бил одной рукой по предплечью другой, не показывал палец. А во-вторых дисквалификацию на один матч не отменили.
nikolah
nikolah ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:29
Ты прав, надо научиться уже играть без Вендела, хотя бы Ахметова пробовать на его Амплуа
nikolah
nikolah ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 16:27
Спартак же отменял карточку Эменике, в такой же ситуации, и игрок вышел буквально следующий матч против Зенита, и ничего страшного или это другое??
nikolah
nikolah ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:22
Есть регламент, а почему тогда Эменике в 12 году показал фак, а в итоге буквально следующий матч вышел против Зенита играть, какие-то двойные стандарты
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 15:15
Я это не забыл, именно поэтому допускаю, что наказание будет по минимуму, те. 1+1 (условно). Меньше не позволяет регламент.
albucid
albucid
вчера в 15:10
Неуклюжие потуги адвокатов Вендела отмазать своего подзащитного от заслуженного наказания выглядят жалко и неубедительно.
Кстати, между болельщиками и профессиональными футболистами есть принципиальное различие. Болельщики платят деньги, а футболисты получают.
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:10
Ты только забыл, он игрок флагмана
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:06
Этот "источник" свое мнение на каком заборе написал? Этих источников столько, что не надо реагировать на них вообще.
Drotik
Drotik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:05
Нет. В центре поля нет второго такого игрока.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:04
Есть пределы допустимого. Здесь это предел 1 игры + 1 условно. Меньше никак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:03
Это исключено 100%.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ wowikb (раскрыть)
вчера в 15:01
За что спросить судей? За средний палец Вендела?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 14:46, ред.
Судья может сказать что он не слышал того что слышал Вендел...или не понял...катить бочку на судейскую бригаду в такой ситуации дело неблагодарное...
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:44
Анатолий, торг был бы неуместен, если бы речь шла о каком-то другом клубе, но это Зенит, а значит, варианты торга найдутся.
wowikb
wowikb
вчера в 14:43
Вендел должен был вести себя достойно, мало ли неадекватов в Воронеже... Он же профессионал... А с судей спросить по полной!
cska1948
cska1948
вчера в 14:38
"...По информации источника, потенциальная отмена красной карточки может быть связана с оскорблениями от болельщиков воронежского клуба, на которое судейская бригада не отреагировала во время матча..."
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Дело идёт к тому, что Венделу КК отменят, а судейская бригада её получит за то, что не отреагировала на оскорбления со стороны болельщиков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:21
Как говорят в определенных кругах " Торг здесь неуместен" Что значит дисквалифицировать на одну игру, или простить? Есть регламент, где прописана шкала наказаний за подобные вещи - от 2 до 4 матчей. Можно только часть заменить на условное наказание, например 3 игры из них 1 условно.
А что касается провокации зрителей, если она была, то могу сказать, что человек публичной профессии ( футболист), получающий от государства огромные деньги должен уметь контролировать свои эмоции, тем более публично. Закон есть заон, а наказание неотвратимо. Все.
Futurista
Futurista ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 14:20
У Зенита достаточный ресурс высококлассных игроков и без Вендела...
Drotik
Drotik
вчера в 14:15
Конечно отменят. Там ведь впереди матч со Спартаком, а зенитушке нельзя обо...ться в юбилей.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 14:11
Красную карточку уже не отменят. Могут наказать минимально, на один матч. А вот Венделу надо быть сдержанней. Болельщики во всём мире одинаковы. Они везде стараются провоцировать игроков. Профессиональный игрок должен знать это и не обращать внимания на провокации, чтобы не подставить команду. Вендел подставил команду перед ответственным матчем. Даже если в голове уже мысль, что ты доигрываешь в этой команде, то если ты хороший профессионал, то должен доигрывать честно, не подставляя команду.
протон
протон
вчера в 14:04
Расизм не одобряем, но и прощать профессионального игрока нельзя и как минимум одну игру Вендел за свой поступок пропустить должен. А то если полностью дискву отменить, то это же прецедент для всех остальных игроков. Можно будет отвечать на оскорбления с трибун и не бояться пропустить матч и более за свое поведение в адрес болельщиков. Венделл же простили, поняли, а значит и другим игрокам РПЛ будет зеленый свет - не терпеть оскорбления и уханья, а отвечать трибунам!
112910415
112910415
вчера в 14:02
всё равно же спортсмен виноват !
Futurista
Futurista
вчера в 14:00, ред.
Неадекватный ответ на провокацию даже на этом ресурсе карается с соответстующими рекомендациями)...
Вендел виноват несмотря на обстоятельства и должен быть наказан...
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