«Зенит» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Вендела

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вчера, 13:46

«Зенит» планирует обратиться в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) для оценки правомерности удаления в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

По информации источника, потенциальная отмена красной карточки может быть связана с оскорблениями от болельщиков воронежского клуба, на которое судейская бригада не отреагировала во время матча.

В предстоящем 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве.