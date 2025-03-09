«Рубин» обыграл «Спартак»

«Рубин» выиграл у «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ (2:1).
На 7-й минуте казанская команда вышла вперёд усилиями Мирлинда Даку. На 28-й албанский нападающий сделал дубль. На 42-й москвичи сократили отставание в счёте — пенальти реализовал Эсекьель Барко. На 75-й оба коллектива остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку были удалены Даку и Алексис Дуарте.
«Рубин» занимает 8-е место в чемпионате России (29 очков). «Спартак» идёт 3-м (40 баллов).
По матчу скажу только что Рубину повезло конечно, два первых удара зашло практически, а Спартак беспощадно мазал в своём навале, даже Угальде не спас. Ну и много поспешных решений типа дальних ударов которые точно не получатся. У Барко кроме пенки не особо что то получается, у парня кризис конечно. Кризиса пока не вижу, скорее типичный для Спартака тяжёлый вкат после перерыва. Думаю Спартак ещё своё заберёт если Гарсию не будут на поле выпускать так часто. А лучше никогда. Из положительного - сегодня спартаковцы вспомнили как надо бегать по полю, а не ползать.
По матчу скажу только что Рубину повезло конечно, два первых удара зашло практически, а Спартак беспощадно мазал в своём навале, даже Угальде не спас. Ну и много поспешных решений типа дальних ударов которые точно не получатся. У Барко кроме пенки не особо что то получается, у парня кризис конечно. Кризиса пока не вижу, скорее типичный для Спартака тяжёлый вкат после перерыва. Думаю Спартак ещё своё заберёт если Гарсию не будут на поле выпускать так часто. А лучше никогда. Из положительного - сегодня спартаковцы вспомнили как надо бегать по полю, а не ползать.