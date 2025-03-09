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«Рубин» обыграл «Спартак»

вчера, 21:29
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Рубин» выиграл у «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ (2:1).

На 7-й минуте казанская команда вышла вперёд усилиями Мирлинда Даку. На 28-й албанский нападающий сделал дубль. На 42-й москвичи сократили отставание в счёте — пенальти реализовал Эсекьель Барко. На 75-й оба коллектива остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку были удалены Даку и Алексис Дуарте.

«Рубин» занимает 8-е место в чемпионате России (29 очков). «Спартак» идёт 3-м (40 баллов).

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Все комментарии
95 shirvani 95
95 shirvani 95
сегодня в 00:42
С победой казанских
NbKA555
NbKA555
сегодня в 00:19
Вышли на каком то расслабоне.Рубин начал с прессинга и жесткой игры.От этого растерялись и многое не получалось.Это ведь еще Максименко спас от первого опаснейшего удара.От этой растерянности косячнул Денисов и Даку свой шанс не упустил.Затем второй пришел с того же фланга,Дуарте не успел,поэтому в воздухе уже был не соперник Даку.2:0.Но потом забрали мяч,выравняли игру и к концу Барко,хладнокровно и мастерски отыграл один мяч.Вот втором тайме играли очень прилично,но не хватало спокойствия в действиях.А так по самоотдаче были на высоте во втором тайме.На ничью наиграли точно.Но Бог управил так,что без очков уезжаем из Казани.Ничего страшного.Делаем выводы,готовимся и ждем Зенит.Дай Бог провести хороший матч...Пусть и без Дуарте в обороне.И если Бог даст,победим.Своих обнял,остальным добра.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:38
Безусловно 16 будет переломный момент. Думаю , мячей пять Зениту забьют, плюс ко всему и игру высококлассную покажут. Как с Рубином. Нет?
derrik2000
derrik2000 ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 23:20
Да я много чего о Гарсии читал.
Жаль, не посмотрел нарезки матчей с его участием: ютуб-то заблокирован... ((
Но даже то, что о нём написано за последние года 2-3, у меня особого оптимизма не внушало.
Потому и пишу, что посмотреть нужно: а вдруг что-то в мозгах щёлкнет у него и заиграет, как нужно???
derrik2000
derrik2000 ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 23:18
"Эффективные манагеры" как клопы: если дустом не выведешь - пиши пропало.
Во все щели забьются и будут потихоньку ТОЛПАМИ вылазить оттуда. )
Drotik
Drotik ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:04
Вроде, в Спартаке уже нет тех людей, что Педру Рошу пкупали и опять трансфер из того же ряда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Володя, все просто. Для меня Спартак не враг, а достойный соперник уже лет 40-50. А, во-вторых, я не скрываю свое остро негативное отношение к Зениту. А на сегодня шансы спихнуть его есть только у Спартака и Краснодара. И. наконец, в третьих, мне просто нравится та игра, что была у Спартака до перерыва. Поэтому мне и жалко, что эта игра пропала.
Drotik
Drotik ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:47
Зенитушка сам с дельфином виноват, зачем брали игрока который только деградировал в последнее время.
Трансфер Гарсии для меня вообще не понятен. Не под каким углом. Игрок который ничего выдающегося не показывал в Греции, что бы 19 млн выкладывать за него. И ему не 18 лет. Тут даже работы на перспективу нет. И я считаю за 19 млн надо приобретать топ игрока для РПЛ, который сразу начнёт делать результат.
Я понимаю если бы мы Салазара или Жедсона за эти деньги взяли, но этот трансфер вообще не понял.
derrik2000
derrik2000 ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 22:39
Я тоже ждал от Гарсии бОльшего.
Вообще, от ВСЕХ НОВЫХ игроков команды, особенно в линии атаки, ждёшь "здесь и сейчас".
Но на то они и игроки атаки, чтобы от них ждать голов или голевых передач сразу.
Вон, дельфин до сих пор не может в зените разродиться. ))
Я, правда, ни в коей мере не сравниваю дельфина с Гарсией, но ТАКОЕ у нападающих очень часто бывает.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:36
"Деян Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Рубина» (1:2) в Мир РПЛ.
– Что случилось в первом тайме? Как будто «Рубин» вас удивил.

– Вы сами все видели, мы полторы ошибки допустили – и все закончилось этим.

– Сложно было найти свою игру? За счет чего удалось взять под контроль мяч?

– За счет характера и организации. Конечно, если мы говорим о первых 30 минутах, то если ты не выигрываешь единоборства, то не можешь рассчитывать на победу. В остальные 60 минут мне не в чем упрекнуть команду, я горжусь ими. Это будет сложно, но мы еще порадуемся в будущем.

Хочу отдать должное «Рубину» и их тренеру, потому что они действительно провели хороший матч, удачи им в будущем. В какой‑то момент мы доминировали, но они тоже молодцы. Поздравляю их с победой, – сказал главный тренер «Спартака»."

Достойно ответил на вопрос.
Или ЭТО переводчик с итальянского нафантазировал? )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:34
А народные уже золото примеряли. Рекорды по голам, по сухим матчам, по серии побед подряд. И тут ушат холодной воды в Казани...
Тем интереснее будет матч с Зенитом, т.к. поражение практически исключит Спартак из чемпионской гонки...
Drotik
Drotik ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:31
Сколько? Мало. Даже не вышел на показатель гол за два матча. По своей сути это был бомбардир, но который имел слабую реализацию. Я ждал от него гораздо большего. Но наши ожидания это наши проблемы.
derrik2000
derrik2000 ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 22:28
НЕ использовал да, много, но сколько забил!
Даже своими движениями в штрафной соперника наводил УЖАС на защитников, заставляя последних ошибаться, а уже моменты реализовывали другие футболисты Спартака.
chromage
chromage ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:26
"Даку был неудержим"... вот что-что а это он умеет. Если у него с самого начала игра задается - у любого соперника независимо от уровня огромные проблемы значит на весь матч. Жалко боюсь что Рубин такую "драгоценность" удержать не сможет летом. Морально готовлюсь что осенью начнем без Мирленда (
magnum3000
magnum3000
вчера в 22:23
Весёленький матч. Спасибо командам.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
    Drotik
    Drotik ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 22:17
    Если не ошибаюсь, у него 25 голов в более чем 80 матчах. Это мизер для напа с такими данными. Он кучу моментов угробил в Спартаке. И он не был напом который создаёт моменты для других.
    По Зе Луишу сразу было понятно, что характеристики шикарные. Быстрый, мощный, пластичный, хорошо головой играет. Но реализация слабая. Этим он меня разочаровал.
    Drotik
    Drotik ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Покажи где мне понравилась игра Станковича??? Мне матч понравился. Есть разница? И прежде всего отталкиваясь от заряженности, самоотдачи, самоотверженности игроков Рубина. Спартак также начал прилично двигаться. Да много примитивных решений. На правом фланге вообще мало чего интересного. На другом Рябчук с Маркиньосом прилично понимают друг-друга. Про Барко я уже сказал - это как-будто игрок для тики-таки, причем для худшего его проявления.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Drotik (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Даже Пеле забивал НЕ все мячи, которые шли от партнёров в его адрес.
    А о Зе Луише я писал, когда его в самом начале игр за КБ критиковали за неиспользованные моменты, что хороший нападающий это тот, кто ЧУВСТВУЕТ МОМЕНТ!
    А то, что Зе Луиш как раз таким чутьём обладал, было видно с первого его матча за Спартак.
    Не Луис Адриано, конечно, но шороху наводил в штрафной соперника будь здоров.
    И голы со временем классные стал забивать!
    albucid
    albucid
    вчера в 22:10
    На примере Даку и Гарсии можно было наглядно увидеть, чем отличается хороший нападающий от посредственного.
    Если в следующем туре Спартак продует Зениту, то это будут похороны чемпионских амбиций красно-белых.
    Как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 22:05
    Да ладно...
    Как сказал ныне покойный Михаил Задорнов, "если на тебя лает собака, ты же не становишься на четвереньки и не лаешь ей в ответ".
    Ну, накипело у человека! ))
    Capral
    Capral ответ Drotik (раскрыть)
    вчера в 22:04
      Bad Listener
      Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 22:03, ред.
      Ну обвыкнется он и что дальше? Он же обвыкшийся в АЕКе играл и ничего на свои деньги нужного для Спартака не показывал. Почему вообще его решили взять загадка всего сезона. У него 20+ место в АЕКе по отборам, в АЕКе а не во всем слабом чемпионате Греции. А Спартак ставит прессинг. Где логика данного трансфера? Если Угальде в прессинге себя сразу показал, то этот безнадёжен в принципе. И ладно если бы взяли лямов за 5, но 19... Я же не про то какое у него отношение, я про его навыки и сильные и слабые стороны говорю и уровень мастерства в целом
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      вчера в 21:56
      Именно изза Дуарте сегодня проиграли, так что ничего страшного.
      Денисов сегодня кучу раз спасал и голевую на Бонгонду дал
      derrik2000
      derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 21:56, ред.
      Я же и написал, пусть пообвыкнется...
      Если уж и правда забил на футбол, то...
      У бензоколонки денег куры не клюют.
      Именно ЭТИМ частенько и пользуются "эффективные манагеры", Спартака, покупая всякий шлак, как, например, педун дал наказ в своё время избавиться от Зе Луиша и Луиса Адриано потому что у них нет перспективы перепродажи, "эффективные манагеры" сказали "ЕСТЬ ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ!" и купили откровенный ШЛАК в виде Ларссона и Понсе.
      Бабла-то и у педуна было достаточно...
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 21:56
      Денисов ,конечно , урод , но всю игру сломал сам Станкович . Делать замены после первого тайма - дикость ! Выпустить сырого Солари и никакущего Гарсию - это что-то с чем-то ! Оправдана замена лишь Пруцева на Мартинса .
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      вчера в 21:55
      Мне СпаМ понравился движением, самоотдачей, Рубин с победой, Угальде ожидаемо не забил - СМ проиграл, Гарсия и Солари не сыграны с партнёрами, идем дальше, в целом норм
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 21:55, ред.
      Народная примета
      Как только в Спартаке заговорили о чемпионстве и о чемпионском составе, так сразу же следует провал.
      Drotik
      Drotik ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 21:54
      А что такого в Зе Луише? Бомбардира Спартак не получил. Реализация оставляла желать лучшего.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
      вчера в 21:54
      Ошибок было на два матча, вы про какую?
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