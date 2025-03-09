«Рубин» обыграл «Спартак»

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вчера, 21:29

«Рубин» выиграл у «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ (2:1).

На 7-й минуте казанская команда вышла вперёд усилиями Мирлинда Даку. На 28-й албанский нападающий сделал дубль. На 42-й москвичи сократили отставание в счёте — пенальти реализовал Эсекьель Барко. На 75-й оба коллектива остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку были удалены Даку и Алексис Дуарте.

«Рубин» занимает 8-е место в чемпионате России (29 очков). «Спартак» идёт 3-м (40 баллов).