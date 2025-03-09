«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» не выявили победителя

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 28-го тура АПЛ (1:1).
На 45+2-й минуте манкунианцы повели — голом отметился Бруну Фернандеш. Лондонская команда отыгралась на 74-й усилиями Деклана Райса.
МЮ занимает 14-е место в чемпионате Англии (34 очка). «Арсенал» идёт 2-м (55 баллов).
Арсенал всё растерял на финише. Мартинелли - сказочный ......
Да и всё нынешнее нападение Арсов, за исключением бельгийца Троссарда, мягко говоря не чемпионское. Мягко говоря!
P.S. Ливерпулю можно теперь смело готовить почётный автобус...
Арсенал всё растерял на финише. Мартинелли - сказочный ......
Да и всё нынешнее нападение Арсов, за исключением бельгийца Троссарда, мягко говоря не чемпионское. Мягко говоря!
P.S. Ливерпулю можно теперь смело готовить почётный автобус...