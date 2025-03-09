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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» не выявили победителя

вчера, 21:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 28-го тура АПЛ (1:1).

На 45+2-й минуте манкунианцы повели — голом отметился Бруну Фернандеш. Лондонская команда отыгралась на 74-й усилиями Деклана Райса.

МЮ занимает 14-е место в чемпионате Англии (34 очка). «Арсенал» идёт 2-м (55 баллов).

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:42
12 очков это четыре поражения Ливерпуля есть еше математические шансы на титул
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:37
Арсенал вечно второй Венгеровский Арсенал возвращается
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
Там причина в Кронке.
У деда в голове только НХЛ и НБА. Соккер ( Арсенал ) нужен только для диверсификации портфеля ценных бумаг ( акций ). Спортивный же результат "канониров" его мало заботит.
Поэтому всё о чем ты написал - следствия этого.
shur
shur
вчера в 22:45
...так играть с Клубом, от которого осталась одна вывеска и мечтать
о золоте?! Хотя не в обиду болелам Арсенала, со времён Тьерри Анри они тоже никакие...! Ливеру рэспект и мои поздравления!!!
Маг_тм
Маг_тм ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:38
Да у Арсенала каждый сезон так, всегда не хватает их на концовку. Мне кажется проблема в глубине состава, нужны именно топ игроки на скамейке, которые не хуже основных, впрочем как у сити. Сколько можно так лажать. Арсенал обычно еле еле 1 топ трансфер делает летом, и пару средненьких игроков и довольствуется. Так они никогда не станут чемпионами.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 22:36
Гол Бруно со штрафного хорош!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:18
Все делают чтобы Ливерпуль как можно раньше примерил корону))
azkan
azkan
вчера в 21:55
Хороший интересный матч! Оправдали вывеску. МЮ удивили.
Шансы на победу у них были поболее чем у Арсенала.
Райс конечно положил красавца. А гол Бруно на совести Райи и стенки.
Хотя Рая в других моментах выручал сильно.
Хороший матч. Особенно для болел Ливерпуля)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:48
Эх, а я уже поверил в победу Манчестер Юнайтед, увидев, что они забили. Оказывается, Арсенал не так страшен в АПЛ, как для ПСВ. С ними можно играть на равных, а можно и выигрывать. В конце сезона у Канониров, как обычно, наблюдается спад в игре, так что потери очков ещё будут и не раз.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:42, ред.
Гарначчо и Бруну оставить..., остальных у МЮ - за борт. Хёйлунда - первого.

Арсенал всё растерял на финише. Мартинелли - сказочный ......
Да и всё нынешнее нападение Арсов, за исключением бельгийца Троссарда, мягко говоря не чемпионское. Мягко говоря!

P.S. Ливерпулю можно теперь смело готовить почётный автобус...
69Haya96
69Haya96
вчера в 21:40
В прошлом месяце писал, что «Арсенал» начнет испытывать спад в этой части календаря. Хотя я не ожидал, что они проиграют Вест Хэму на их стадионе. Предполагал, что этот спад начнется с матча с Ноттингем Форрест. Следующие матчи тоже будут непростыми: Челси, Фулхэм и Эвертон. В настоящее время разрыв между «Ливерпулем» и «Арсеналом» составляет 15 очков, при этом у «Арсенала» есть одна игра в запасе. Допустим, «Арсенал» выиграет эту игру, но разницу в 12 очков все равно никто не отнимет. Как сказал Клопп: " До последней игры не появлюсь в Ливерпуле, чтобы не сглазить".
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:37
Всё! Ливерпуль чемпион Англии 24-25
ars 14
ars 14
вчера в 21:32
В принципе учитывая огромную проблему с атакующей линией, ничья на поле МЮ приемлемый результат
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:31
Заруинить 3 -100 процентных момента надо уметь
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:29
для МЮ это была хорошая попытка выиграть топ-матч, ну обе команды выдали все что могли.
Ливерпуля с досрочным чемпионством.
112910415
112910415
вчера в 21:28
вот это прямо чудо !
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