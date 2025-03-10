Анчелотти считает, что Хаби Алонсо возглавит «Реал»

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вчера, 14:20

С большой долей вероятности новым главном тренером «Реала» станет наставник «Байера» .

Как сообщается, мадридский клуб хочет пригласить испанского специалиста. Даже считает, что Алонсо возглавит «Реал» после него.