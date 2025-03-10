Анчелотти считает, что Хаби Алонсо возглавит «Реал»

С большой долей вероятности новым главном тренером «Реала» станет наставник «Байера» Хаби Алонсо.
Как сообщается, мадридский клуб хочет пригласить испанского специалиста. Даже Карло Анчелотти считает, что Алонсо возглавит «Реал» после него.
С большой долей вероятности новым главном тренером «Реала» станет наставник «Байера» Хаби Алонсо.
Как сообщается, мадридский клуб хочет пригласить испанского специалиста. Даже Карло Анчелотти считает, что Алонсо возглавит «Реал» после него.
Незачем беспокоится по этому поводу, случайные жалобы явление не редкое и для модераторов это не является проблемой.
Незачем беспокоится по этому поводу, случайные жалобы явление не редкое и для модераторов это не является проблемой.
Прошу прощения, но я по ошибке нажал на опцию "жалоба" пользователя протон, совершенно этого не желая. Прошу простить и понять. Вижу плохо, конец дня, устал, поэтому, видимо так и получилось.
Спасибо.
Прошу прощения, но я по ошибке нажал на опцию "жалоба" пользователя протон, совершенно этого не желая. Прошу простить и понять. Вижу плохо, конец дня, устал, поэтому, видимо так и получилось.
Спасибо.