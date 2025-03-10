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Анчелотти считает, что Хаби Алонсо возглавит «Реал»

вчера, 14:20

С большой долей вероятности новым главном тренером «Реала» станет наставник «Байера» Хаби Алонсо.

Как сообщается, мадридский клуб хочет пригласить испанского специалиста. Даже Карло Анчелотти считает, что Алонсо возглавит «Реал» после него.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:03
Спасибо!)))
alexgurzan
alexgurzan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:59
Добрый вечер.
Незачем беспокоится по этому поводу, случайные жалобы явление не редкое и для модераторов это не является проблемой.
Capral
Capral
вчера в 22:50, ред.
Уважаемый админ.
Прошу прощения, но я по ошибке нажал на опцию "жалоба" пользователя протон, совершенно этого не желая. Прошу простить и понять. Вижу плохо, конец дня, устал, поэтому, видимо так и получилось.

Спасибо.
112910415
112910415
вчера в 19:34
почему бы и не считать ?
протон
протон
вчера в 14:22
Дай Бог, чтобы стал стабильно крутым тренером!
Гость
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