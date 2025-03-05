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«Шальке» планирует пригласить Рауля на пост главного тренера

вчера, 23:21

Рауль может стать главным тренером «Шальке».

Перед Рождеством клуб уволил спортивного директора Марка Вильмотса, главного тренера Карела Герартса и его помощника Тима Смолдерса. Зимой «горняки» уже пытались пригласить испанского специалиста, но тот предпочел остаться в «Кастилье». Команду возглавил Кис ван Вондерен.

Соглашение Рауля с его нынешней командой рассчитано до лета, вероятно, рулевой решит перейти на новый этап карьеры. Если летом ван Вондерен уйдет из «Шальке», немецкий клуб вновь попытается договориться с Раулем.

Испанец играл за «горняков» с 2010 по 2012 год.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:09
Всем нужно прогрессировать и расти...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:04
Шальке Раулю не чужой клуб
протон
протон
сегодня в 00:00
Что там Газпром финансирует еще этот клуб? Помню футболочку Рауля под логотипом Газпрома
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:50
Раулю пора превращаться в серьёзного тренера. Пример Алонсо есть.
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