«Шальке» планирует пригласить Рауля на пост главного тренера

Рауль может стать главным тренером «Шальке».
Перед Рождеством клуб уволил спортивного директора Марка Вильмотса, главного тренера Карела Герартса и его помощника Тима Смолдерса. Зимой «горняки» уже пытались пригласить испанского специалиста, но тот предпочел остаться в «Кастилье». Команду возглавил Кис ван Вондерен.
Соглашение Рауля с его нынешней командой рассчитано до лета, вероятно, рулевой решит перейти на новый этап карьеры. Если летом ван Вондерен уйдет из «Шальке», немецкий клуб вновь попытается договориться с Раулем.
Испанец играл за «горняков» с 2010 по 2012 год.