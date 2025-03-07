Анчелотти хочет продолжить работу в «Реале» в следующем сезоне

Карло Анчелотти намерен остаться на посту главного тренера «Реала».
Рулевой может продолжить работу в клубе из Мадрида в следующем сезоне, если выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании.
Специалист и его помощники не обращают внимания на слухи в СМИ, они сконцентрированы на работе.
Остальные вообще не потянут.
Остальные вообще не потянут.
поехал посмотреть "Золотую Шайбу" в Сокольники,один,без друзей! Затянуло и вернулся домой голодный,холодный,но счастливый! Видел Анатолия Владимировича на трибуне(живьём!)! Получил от предков по полной, за невыучинные уроки, грязные валенки и сопли под носом!!!
поехал посмотреть "Золотую Шайбу" в Сокольники,один,без друзей! Затянуло и вернулся домой голодный,холодный,но счастливый! Видел Анатолия Владимировича на трибуне(живьём!)! Получил от предков по полной, за невыучинные уроки, грязные валенки и сопли под носом!!!
варии чет проблем не возникло, как и у зидана в реале
варии чет проблем не возникло, как и у зидана в реале