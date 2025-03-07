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Анчелотти хочет продолжить работу в «Реале» в следующем сезоне

вчера, 15:43

Карло Анчелотти намерен остаться на посту главного тренера «Реала».

Рулевой может продолжить работу в клубе из Мадрида в следующем сезоне, если выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании.

Специалист и его помощники не обращают внимания на слухи в СМИ, они сконцентрированы на работе.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 08:22
Для начала ему надо Барсе занести
UncleZack
UncleZack
вчера в 21:18
В любом случае оставить,Алонсо еще сыроват,Клопп поменял профессию,Моуриньо уже мышей не ловит.
Остальные вообще не потянут.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 20:24
Кресло из под Карло может выбить только Барселона по итогам сезона.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:10
...спасибо за откровения! Шёл 1965 год, мне 10лет,,
поехал посмотреть "Золотую Шайбу" в Сокольники,один,без друзей! Затянуло и вернулся домой голодный,холодный,но счастливый! Видел Анатолия Владимировича на трибуне(живьём!)! Получил от предков по полной, за невыучинные уроки, грязные валенки и сопли под носом!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:00, ред.
Как давно это было ! Приезжал к нам в пос.Ново-Синьково Дмитровского р-на А. В.Тарасов, лет пятидесяти, мощный, энергичный. Во времена Союза такие встречи со зрителями были для мастеров искусства, спорта регулярными, а главное - долгожданными. Не помню только, был ли вместе с ним А.И.Чернышов. Как же интересно Тарасов рассказывал о хоккее, а главное - с юмором. На эту встречу я купил в газетном киоске фотографии с советскими хоккеистами и по окончании встречи попросил Анатолия Владимировича поставить свой автограф на каждой из них. Что он и сделал. Спасибо за воспоминания о великом советском спорте. И таких же великих людях.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:40
В милане анчи выиграл 3 топтрофея, в реале 5. Хотя в милане работал дольше.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:23
...и ещё!!!
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:22
...и ещё...!
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:22
...меня обратно потянуло в Союз...!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:20
Нет, у топовых профи наоборот нет проблем с дисциплиной. Если руководство назначило специалиста, значит, платят за то чтоб его слушать. Укомпани в ба
варии чет проблем не возникло, как и у зидана в реале
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 18:03
Возвращайся в Милан Папа Карло))
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:44
На покой ему надо нет игры у Реала могут пролететь мимо лч
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:35, ред.
Этим зубрам, монстрам, мастодонтам футбола, которые сейчас играют за "Реал", нужен тренер уровня Анчелотти, Моуриньо, Гвардиолы..., чтобы первые хоть одним Ушком ( или ушкОм ? ) изобразили на своих лицах мало - мальски заинтересованность в том, о чём они говорят, т.е. в установках на игру. Тренеров уровнем пониже ( пожиже) они и слушать не будут. Нет, будут, но про себя подумают " Мели - мели Емеля, твоя неделя. Мы и так всё знаем и ничему новому ты нас научить не сможешь".
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:53
Да уже пора и Зидана пригласить. Реал перестал удивлять и прогрессировать. Пришло время перемен .
drug01
drug01
вчера в 16:42
Реал и Анчелотти я вижу только в одной связке! Только надо обязательно подобрать игроков!
протон
протон
вчера в 16:35
От добра добра не ищут. Никто не знает как с командой справится Алонсо или кто-то другой. Да и к тому же дать доработать контракт и красиво проводить Анчелотти будет правильным учитывая, что Реал один из двух главных клубов его тренерской карьеры на равне с Миланом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:35
Анчелотти заслужил это право. Быть тренером Реала.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:12
Папа К. - это святое!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:08
Плохо верится, что если нифига не возьмёт, его прям под зад коленом, он уже свой по уши
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:03
Зарплата хорошая, почему бы не хотеть...
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