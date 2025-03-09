Салах пытался помешать провести замену, опасаясь нарушения правил

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вчера, 23:30

Нападающий «Ливерпуля» попытался предотвратить замену в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

Футболист хотел не допустить выхода защитника вместо на 89-й минуте, поскольку опасался, что его команда нарушит правила, превысив лимит замен. К тому моменту мерсисайдцы поменяли уже пятерых игроков — максимально разрешённое количество в турнире.

Однако в ситуацию вмешался арбитр , который объяснил египетскому форварду, что есть правило, которое позволило «красным» сделать шестую замену. В первом тайме защитник гостей в результате столкновения получил травму головы, из-за чего «Саутгемптон» воспользовался заменой по сотрясению мозга, выпустив вместо поляка .

По правилам протокола о сотрясении мозга, если команда использует такую замену, то она не учитывается при распределении тактических замен. В результате соперник также получает возможность провести ещё одну замену, поэтому решение «Ливерпуля» ввести в игру Куансу было правомерным.