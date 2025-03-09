Салах пытался помешать провести замену, опасаясь нарушения правил

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попытался предотвратить замену в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).
Футболист хотел не допустить выхода защитника Жарелла Куансы вместо Трента Александер-Арнольда на 89-й минуте, поскольку опасался, что его команда нарушит правила, превысив лимит замен. К тому моменту мерсисайдцы поменяли уже пятерых игроков — максимально разрешённое количество в турнире.
Однако в ситуацию вмешался арбитр Льюис Смит, который объяснил египетскому форварду, что есть правило, которое позволило «красным» сделать шестую замену. В первом тайме защитник гостей Ян Беднарек в результате столкновения получил травму головы, из-за чего «Саутгемптон» воспользовался заменой по сотрясению мозга, выпустив вместо поляка Армеля Беллу-Котчапа.
По правилам протокола о сотрясении мозга, если команда использует такую замену, то она не учитывается при распределении тактических замен. В результате соперник также получает возможность провести ещё одну замену, поэтому решение «Ливерпуля» ввести в игру Куансу было правомерным.
но египтянин вошел в пятерку лучших голеадоров, догнав Агуэро.
до Энди Коула 3 гола.
если продолжит в том же темпе, то повторит рекорд по голам и обновит рекорды
по ассистам и г+п за сезон.
да будет так!
но египтянин вошел в пятерку лучших голеадоров, догнав Агуэро.
до Энди Коула 3 гола.
если продолжит в том же темпе, то повторит рекорд по голам и обновит рекорды
по ассистам и г+п за сезон.
да будет так!