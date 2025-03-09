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Салах пытался помешать провести замену, опасаясь нарушения правил

вчера, 23:30
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попытался предотвратить замену в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

Футболист хотел не допустить выхода защитника Жарелла Куансы вместо Трента Александер-Арнольда на 89-й минуте, поскольку опасался, что его команда нарушит правила, превысив лимит замен. К тому моменту мерсисайдцы поменяли уже пятерых игроков — максимально разрешённое количество в турнире.

Однако в ситуацию вмешался арбитр Льюис Смит, который объяснил египетскому форварду, что есть правило, которое позволило «красным» сделать шестую замену. В первом тайме защитник гостей Ян Беднарек в результате столкновения получил травму головы, из-за чего «Саутгемптон» воспользовался заменой по сотрясению мозга, выпустив вместо поляка Армеля Беллу-Котчапа.

По правилам протокола о сотрясении мозга, если команда использует такую замену, то она не учитывается при распределении тактических замен. В результате соперник также получает возможность провести ещё одну замену, поэтому решение «Ливерпуля» ввести в игру Куансу было правомерным.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:23
Мо даже этот нюанс успел зафиксировать, Респект!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17
Тут следует только похвалить Салаха , за довольно профессиональный подход к делу, по мимо всего прочего держит в голове количество замен произведённых его командой, а то что не знал или просто не учёл это правило - так это лучше , как говорится "перебдеть".
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 01:14
Мо сбился со счёта.. То ли от своих голов, то ли от замен.. Голова кругом .. 😀
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:30
не всем знать все правила английской лиги.
но египтянин вошел в пятерку лучших голеадоров, догнав Агуэро.
до Энди Коула 3 гола.
если продолжит в том же темпе, то повторит рекорд по голам и обновит рекорды
по ассистам и г+п за сезон.
да будет так!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:13
А Салах был не в курсе этого правила.
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