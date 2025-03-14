928-й гол Роналду в карьере помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Холуд»

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вчера, 23:57

«Аль-Наср» одержал победу над клубом «Аль-Холуд» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

Счёт открыл Криштиану Роналду на 4-й минуте. Для португальца этот мяч стал 928-м в карьере. Садио Мане на 26-й удвоил преимущество команды из Эр-Рияда. Джон Дуран на 41-й отметился третьим голом. На 57-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Наваф Бушаль. Автогол Али Ладжами на 72-й помог гостям сократить отставание в счёте.

«Аль-Наср» занимает 4-е место (51 очко). «Аль-Холуд» идёт 10-м (31 балл).