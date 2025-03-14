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928-й гол Роналду в карьере помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Холуд»

вчера, 23:57
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Холуд (Ар-Расс)Аль-ХолудМатч завершен

«Аль-Наср» одержал победу над клубом «Аль-Холуд» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

Счёт открыл Криштиану Роналду на 4-й минуте. Для португальца этот мяч стал 928-м в карьере. Садио Мане на 26-й удвоил преимущество команды из Эр-Рияда. Джон Дуран на 41-й отметился третьим голом. На 57-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Наваф Бушаль. Автогол Али Ладжами на 72-й помог гостям сократить отставание в счёте.

«Аль-Наср» занимает 4-е место (51 очко). «Аль-Холуд» идёт 10-м (31 балл).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:03
Не зря его в сборную пригласили опять
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:54, ред.
Сегодня Роналду забил очередной важный гол за свою команду, который помог выиграть. Этот мяч уже 928-й. До первой тысячи осталось всего лишь семьдесят два. Задача вполне себе выполнимая. Можно пополнять свой счёт и в сборной Португалии - там можно забить мячей десять в отборе ЧМ 2026,, да и в Лиге Наций тоже ....
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
сегодня в 00:39
GOAT!
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
У Артёмки фора в 4 года)...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:08, ред.
На 1000 идёт, интересно успеет ли, силы уже не те, мячи ложатся в сетку всё хуже, а 72 года это наверное года два как минимум ещё. Вообще честно не слежу не знаю, беру приблизительно возможные значения, ну точно Кристинка не забьёт 72 до конца этого сезона
shur
shur
сегодня в 00:01
...даже приглашение в Сборную теперь уже никак не поможет Артёмке догнать Криштиану...!!!
Гость
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