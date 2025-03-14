«Фиорентина» обыграла «Панатинаикос» и вышла в 1/4 финала Лиги конференций

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сегодня, 01:06

«Фиорентина» выиграла у «Панатинаикоса» в матче 1/8 финала Лиги конференций (3:1, по сумме двух встреч 5:4).

На 12-й минуте матча полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора открыл счёт в матче. На 24-й минуте форвард «фиалок» Альберт Гудмундссон удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте форвард хозяев Моизе Кин довёл счет до крупного. На 81-й минуте нападающий греков Фотис Иоаннидис ударом с пенальти отыграл один мяч. На 90+3-й минуте защитник «Панатинаикоса» Филип Младенович получил красную карточку.

В 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» сыграет против словенского «Целе».