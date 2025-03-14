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«Фиорентина» обыграла «Панатинаикос» и вышла в 1/4 финала Лиги конференций

сегодня, 01:06
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 1Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)ПанатинаикосМатч завершен

«Фиорентина» выиграла у «Панатинаикоса» в матче 1/8 финала Лиги конференций (3:1, по сумме двух встреч 5:4).

На 12-й минуте матча полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора открыл счёт в матче. На 24-й минуте форвард «фиалок» Альберт Гудмундссон удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте форвард хозяев Моизе Кин довёл счет до крупного. На 81-й минуте нападающий греков Фотис Иоаннидис ударом с пенальти отыграл один мяч. На 90+3-й минуте защитник «Панатинаикоса» Филип Младенович получил красную карточку.

В 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» сыграет против словенского «Целе».

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:12
У фиалок есть шанс добраться до 1/2 .... Целе вполне проходимый.
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 06:08
Не сомневался, что дома выиграем!
debehkbv977r
debehkbv977r
сегодня в 05:26
Неожиданностей не произошло, Фиорентину с победой!!!
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