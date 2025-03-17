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Уциев ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры

сегодня, 19:42

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев дал комментарий на тему возможного завершения карьеры футболиста.

Пока никаких переговоров о новом контракте с «Ахматом» не было. Посмотрим, уже когда закончится контракт. Что касается завершения футбольной карьеры, не знаю. Я это пока не планировал. Нужно дожить до лета. Если надо будет, завершу, а если нет — продолжу играть.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:09
20 лет в клубной системе... видимо символ... играет только мало...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:22
Давно уже не видел его в деле.
До сих пор его футболка у меня есть, которую он подарил мне в Саранске, когда они приехали играть против Мордовии
Glosser
Glosser
сегодня в 21:05
Уже пора, нужно вовремя уходить.
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