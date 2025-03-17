Уциев ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев дал комментарий на тему возможного завершения карьеры футболиста.
Пока никаких переговоров о новом контракте с «Ахматом» не было. Посмотрим, уже когда закончится контракт. Что касается завершения футбольной карьеры, не знаю. Я это пока не планировал. Нужно дожить до лета. Если надо будет, завершу, а если нет — продолжу играть.
До сих пор его футболка у меня есть, которую он подарил мне в Саранске, когда они приехали играть против Мордовии
До сих пор его футболка у меня есть, которую он подарил мне в Саранске, когда они приехали играть против Мордовии