Уциев ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры

Защитник «Ахмата» дал комментарий на тему возможного завершения карьеры футболиста.

Пока никаких переговоров о новом контракте с «Ахматом» не было. Посмотрим, уже когда закончится контракт. Что касается завершения футбольной карьеры, не знаю. Я это пока не планировал. Нужно дожить до лета. Если надо будет, завершу, а если нет — продолжу играть.