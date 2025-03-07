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Пьянич: «Есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА»

вчера, 12:23

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сообщил, что может завершить карьеру после выступления за «армейцев».

Я не думаю об этом, не испытываю давления. Честно — я очень рад быть здесь. По окончании сезона мы сядем, переговорим и найдём лучшее решение для всех. Думаю, есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА. Хотя я люблю футбол, всё ещё хочу продолжать в него играть. Сейчас я на 100% сконцентрирован на игре за клуб. Моя главная цель — выиграть титулы с ЦСКА.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:35
Ещё и гражданство дадут!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:36
Пьянич и сейчас никому не нужен, зачем его только взяли?
youtomee
youtomee
вчера в 15:34
уже закончил...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:48
Главное чтобы приносил пользу клубу!
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:35
Сейчас 34. Если получится ещё продлить контракт, то и карьеру в ЦСКА можно заканчивать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:11
В игре с Зенитом выглядел не плохо ( оценю на 4 ).
Удачи в дальнейших играх.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:44
Мечтать не вредно, вредно не мечтать...
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