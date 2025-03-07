Пьянич: «Есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА сообщил, что может завершить карьеру после выступления за «армейцев».

Я не думаю об этом, не испытываю давления. Честно — я очень рад быть здесь. По окончании сезона мы сядем, переговорим и найдём лучшее решение для всех. Думаю, есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА . Хотя я люблю футбол, всё ещё хочу продолжать в него играть. Сейчас я на 100% сконцентрирован на игре за клуб. Моя главная цель — выиграть титулы с ЦСКА .