Мирзов ответил на вопрос о завершении карьеры в будущем

Полузащитник «Химок» высказался относительно возможного завершения карьеры.

Сколько еще себя вижу в профессиональном футболе? Я еще не старый, всего лишь 31 (смеется). Посмотрим, как будет позволять здоровье, где я буду. Никто не знает, что будет завтра. Если бы заранее знал, где упаду, подложил бы подушку.

Что должно произойти, чтобы я сказал: «Все, хватит» — усталость от футбола, отсутствие эмоций? Наверное, так и есть. Но на первом месте здоровье, дальше — эмоции, когда ты уже не можешь получать удовольствие от футбола, как бывает у некоторых.