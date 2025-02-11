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Мирзов ответил на вопрос о завершении карьеры в будущем

сегодня, 14:43

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался относительно возможного завершения карьеры.

Сколько еще себя вижу в профессиональном футболе? Я еще не старый, всего лишь 31 (смеется). Посмотрим, как будет позволять здоровье, где я буду. Никто не знает, что будет завтра. Если бы заранее знал, где упаду, подложил бы подушку.

Что должно произойти, чтобы я сказал: «Все, хватит» — усталость от футбола, отсутствие эмоций? Наверное, так и есть. Но на первом месте здоровье, дальше — эмоции, когда ты уже не можешь получать удовольствие от футбола, как бывает у некоторых.

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Все комментарии
cubfvnv2rvpr
cubfvnv2rvpr
сегодня в 16:07
Карьера успешного футболиста не для Мирзоева, поиграть только ради удовольствия.
ybr3vz2zw7aj
ybr3vz2zw7aj
сегодня в 15:12
Лет 5 вполне еще можно побегать.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:47
Он бы прямо сейчас и заканчивал... Самое время.
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