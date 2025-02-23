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Гильерме завершит карьеру и начнёт работу в структуре «Локомотива»

вчера, 20:48

В ближайшее время бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме возвратится в московский клуб.

39-летний голкипер, завершивший выступления за «красно-зелёных» прошлым летом, начнет работу в академии клуба.

Гильерме защищал цвета «Локомотива» с лета 2007 года, проведя за основную команду 387 матчей во всех турнирах.

У игрока было предложение о переходе в омский «Иртыш» от президента клуба, Дмитрия Сычева, с которым он ранее играл в одной команде.

Тем не менее, Гильерме принял решение завершить футбольную карьеру и сосредоточиться на тренерской работе в академии «Локомотива».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:10
Поиграть в Иртыше, конечно, хорошо... Но Гильерме, я думаю, сделал правильный выбор. Да и Локомотив поступил достойно, предложив заслуженному ветерану место в структуре клуба, а именно в академии. Считаю, что из обрусевшего бразильца получится хороший наставник для молодёжи - он разговаривает на русском языке свободно, кроме того, его есть за что уважать.
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