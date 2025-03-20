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Мбаппе шуткой ответил на вопрос о борьбе за «Золотой мяч»

сегодня, 08:47

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в шутку сообщил, что посоветуется со своим одноклубником Лукой Модричем на тему борьбы за «Золотой мяч».

Я спрошу Луку Модрича, как его выиграть!

Хорват получил данную награду в 2018 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:59
да уж спроси, пока не поздно ! )
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:40
Как выиграть ЗМ? Главное - выступать за Реал, а там найдут за что дать. Модричу дали, потому что Роналду ушел. Лучше бы у Бензема спросил. Вот он действительно заслужил.
RM_35
RM_35
сегодня в 10:34
отлично выступать на поле!!! выиграть с Реалом ЛЧ и выиграть со сборной Евро или ЧМ!!! в 21 или в 23 уже заслуживал ЗМ за игру за сборную: победа и финалист на ЧМ, но мячик все равно тупо отдавали месси!!!
вот я понимаю Модричу тогда дали, потому что он действительно привел сборную к финалу и с Реалом выигрывал, так же и Мбаппе привел сборную к финалу ЧМ и сыграл в финале классно и лучшим игроком турнира был признан, как тогда Модрич, а ЗМ все равно отдают месси!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:18
Чего-то рано он кривляется
emq38uje2c5z
emq38uje2c5z
сегодня в 10:12
Весь Реал Винисиуса в ... целует. Пока ему не дадут, остальные могут забыть.
n8e78n9prs5m
n8e78n9prs5m
сегодня в 10:03
Пока Мбаппе этот мяч не светит.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 09:54
У Модрича? А сам не в силах это сделать?
shlomo
shlomo
сегодня в 09:45
Очередь нужно занимать...:)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:43
Тебе никак Киллиан, забей братан, и желательно побольше - ответит Лука
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:15
"Я спросил у Модрича
Где мой мяч любимый
Модрич не ответил мне
Качая головой"
shur
shur
сегодня в 09:11
...скажу как француз французу, спроси у Карима - один ЗМ (скромненько, но сердито!!!), а как играл!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:10
У Переса попроси
px5dwqxqhady
px5dwqxqhady
сегодня в 09:08
Тебе его не выиграть.
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