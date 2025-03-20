Мбаппе шуткой ответил на вопрос о борьбе за «Золотой мяч»

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сегодня, 08:47

Нападающий «Реала» в шутку сообщил, что посоветуется со своим одноклубником на тему борьбы за «Золотой мяч».

Я спрошу Луку Модрича, как его выиграть!

Хорват получил данную награду в 2018 году.