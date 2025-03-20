Мбаппе шуткой ответил на вопрос о борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в шутку сообщил, что посоветуется со своим одноклубником Лукой Модричем на тему борьбы за «Золотой мяч».
Я спрошу Луку Модрича, как его выиграть!
Хорват получил данную награду в 2018 году.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в шутку сообщил, что посоветуется со своим одноклубником Лукой Модричем на тему борьбы за «Золотой мяч».
Я спрошу Луку Модрича, как его выиграть!
Хорват получил данную награду в 2018 году.
вот я понимаю Модричу тогда дали, потому что он действительно привел сборную к финалу и с Реалом выигрывал, так же и Мбаппе привел сборную к финалу ЧМ и сыграл в финале классно и лучшим игроком турнира был признан, как тогда Модрич, а ЗМ все равно отдают месси!!
вот я понимаю Модричу тогда дали, потому что он действительно привел сборную к финалу и с Реалом выигрывал, так же и Мбаппе привел сборную к финалу ЧМ и сыграл в финале классно и лучшим игроком турнира был признан, как тогда Модрич, а ЗМ все равно отдают месси!!