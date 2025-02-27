Махачкалинское «Динамо» готово пригласить Трампа на матч

Глава махачкалинского «Динамо» заявил источнику о возможности приглашения президента США на матч команды.

Переговоры президентов России и США , безусловно, могут повлиять на возвращение России на международную арену. Отстранили же изначально по политическим мотивам, не спортивным. Когда вопросы политические будут отрегулированы, тогда и будет возвращение. Взаимоотношения между двумя сверхдержавами повлияют.

Если Трамп приедет в Россию, то будет хорошо для государства. Это будет означать фразу «давайте жить дружно», как в том известном мультике. Могут приурочить и приглашение на какие-то спортивные мероприятия, неизвестно. Могут в театр пойти. Махачкалинское «Динамо» с удовольствием официально пригласило бы Трампа на матч. Советские идеологи, например, Суслов, говорили, что Дагестан — это кузница межнациональных отношений. Понятно, что тут речь идёт о межнациональных, а не международных, но всё равно это не так далеко. Если бы Трамп приехал в кузницу межнациональных отношений, то мы бы ему рассказали, как надо уживаться, жить в мире и согласии.