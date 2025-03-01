Песьяков рассказал о забавном случае после перехода в «Крылья Советов»

Голкипер «Крыльев Советов» рассказал о забавном случае, который произошел с ним после перехода в самарскую команду из «Ростова».

Тоже прикольная тема — заходим в отель после игры вместе с Романом Евгеньевым, а охранник поздравляет: «О, Серёга, здорово, с победой!» Забыл или не знал, что я уже не в «Ростове». Посмеялись с ним. Негатива вообще не было. Мне ростовчане запомнились как самые тёплые и добрые люди из тех мест, где я жил. Всё-таки там прошёл самый большой этап моей карьеры, прикипел к городу. Первые полгода в «Крыльях» мы с женой по привычке Самару Ростовом называли — никак перестроиться не могли. Даже здесь, на сборах, раз проскочило: «Когда в Ростов?» — в смысле в Самару.