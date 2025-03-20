Тудор – главный кандидат на смену Мотте, если его уволят в ближайшее время

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сегодня, 19:53

Внутри «Ювентуса» продолжаются обсуждения позиции главного тренера . Его положение остаётся под угрозой.

В случае, если клуб решит уволить Мотту до конца сезона, основным кандидатом на пост нового главного тренера считается .