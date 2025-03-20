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Тудор – главный кандидат на смену Мотте, если его уволят в ближайшее время

сегодня, 19:53

Внутри «Ювентуса» продолжаются обсуждения позиции главного тренера Тиаго Мотты. Его положение остаётся под угрозой.

В случае, если клуб решит уволить Мотту до конца сезона, основным кандидатом на пост нового главного тренера считается Игор Тудор.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:55
Элканн зашевелился и созвал все руководство Юве.
возможно, завтра узнаем имя нового гл.тр.туринского клуба.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 20:22
Те же 🥚🥚, только в профиль.. 🤭
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:13
Дайте Мотте поработать!))) Еще не все прос-л)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:13
Странно, что Ювентус до сих пор не уволил главного тренера. Неудовлетворительные результаты, которые в этом сезоне показывает Старая Синьора, давно позволяют выдать Тиаго Мотте чёрную метку. Не получается у него в Турине... Мог бы и сам подать в отставку.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:05
Не вовремя Юве наметила революцию....
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