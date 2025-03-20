Тудор – главный кандидат на смену Мотте, если его уволят в ближайшее время

Внутри «Ювентуса» продолжаются обсуждения позиции главного тренера Тиаго Мотты. Его положение остаётся под угрозой.
В случае, если клуб решит уволить Мотту до конца сезона, основным кандидатом на пост нового главного тренера считается Игор Тудор.
Внутри «Ювентуса» продолжаются обсуждения позиции главного тренера Тиаго Мотты. Его положение остаётся под угрозой.
В случае, если клуб решит уволить Мотту до конца сезона, основным кандидатом на пост нового главного тренера считается Игор Тудор.
возможно, завтра узнаем имя нового гл.тр.туринского клуба.
возможно, завтра узнаем имя нового гл.тр.туринского клуба.