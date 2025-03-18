«Тоттенхэм» определился с кандидатами в случае увольнения Постекоглу

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сегодня, 19:22

Руководство «Тоттенхэма» составило список кандидатов на замену главному тренеру в случае его отставки.

В шорт-лист вошли два специалиста: , возглавляющий «Борнмут», и , тренер «Фулхэма».

По сведениям источника, Ираола заинтересован в новых профессиональных вызовах, хотя руководство его текущего клуба стремится к сохранению сотрудничества.

Что касается судьбы Постекоглу, то она будет зависеть от результатов команды в Лиге Европы. Успешное выступление и завоевание трофея, гарантирующего путёвку в Лигу чемпионов, позволит тренеру сохранить свой пост. В противном случае вероятность его отставки существенно возрастает.