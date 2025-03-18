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«Тоттенхэм» определился с кандидатами в случае увольнения Постекоглу

сегодня, 19:22

Руководство «Тоттенхэма» составило список кандидатов на замену главному тренеру Анге Постекоглу в случае его отставки.

В шорт-лист вошли два специалиста: Андони Ираола, возглавляющий «Борнмут», и Марку Силва, тренер «Фулхэма».

По сведениям источника, Ираола заинтересован в новых профессиональных вызовах, хотя руководство его текущего клуба стремится к сохранению сотрудничества.

Что касается судьбы Постекоглу, то она будет зависеть от результатов команды в Лиге Европы. Успешное выступление и завоевание трофея, гарантирующего путёвку в Лигу чемпионов, позволит тренеру сохранить свой пост. В противном случае вероятность его отставки существенно возрастает.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:52
Думаю, если бы не множество травмированных игроков, то результаты Постекоглу были бы куда лучше. Если Шпоры победят в ЛЕ то тренеру точно должны дать шанс поработать еще сезон и прикупить ему несколько игроков для глубины состава. Если же Анге всё же уволят, то из двух данных вариантов, испанец кажется лучше. Он давал результаты с ограниченным составом в Райо, сейчас он дает результат с Борнмутом, может и со шпорами добьется чего то толкового
DXTK
DXTK
сегодня в 20:49
У меня какое то двоякое отношение к Постекоглу с одной стороны он заслужил увольнения уже давно из-за провала в чемпионате, давно Тоттенхэм не опускался во вторую 10ку,....... но с другой стороны в первом сезоне он показал качественный футбол и получил три месяца подряд награду лучшему тренеру, просто так ее не получают, да и по факту команду преследовали сейчас травмы......
Да и глупо надеяться, что Постекоглу возьмет с Тоттенхэмом трофей, мол он во втором сезоне со всеми предыдущими клубами брал его....... ну скажем Моуриньо тоже везде брал трофей а с Тоттенхэмом не смог..........

И потом нужно признать что уход Кейна повлиял на результаты клуба...... в чемпионате его 25-30 голов давали бы другой результат..........да и Сон в одиночку не так хорош, все же их связка была очень результативна.........замену англичанину не нашли..........

Мне кажется Постекоглу можно дать второй шанс, да и кандыдаты ни чем не лучше австралийца да Ираола показывает качественный футбол, но это все на фоне Борнмута.......вспомните Санту который класно построил Вулверхэмпион и сейчас прет с Форестом......а в шпорах не зашло. Да тот же Грэм Поттер с Брайтоном показывал прекрасный футбол, а на высшем уровне не справился.....хотя скажем Почеттино после удачной работы с Саутгемтоном через сезон......построил в Тотт...... сильную и конкурентную команду.......да когда то в Бормуте работал Эдди хау а сегодня он возглавляет Ньюкасл команду участовала в ЛЧ и выиграли недавно трофей.........Да и просто не хочется чтобы Борнмут потерял тренера......Марко Силва думаю и расматривать особенно не стоит.......
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:01
Что значит в случае увольнения? Его нужно уволить обязательно.
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