«Тоттенхэм» определился с кандидатами в случае увольнения Постекоглу

Руководство «Тоттенхэма» составило список кандидатов на замену главному тренеру Анге Постекоглу в случае его отставки.
В шорт-лист вошли два специалиста: Андони Ираола, возглавляющий «Борнмут», и Марку Силва, тренер «Фулхэма».
По сведениям источника, Ираола заинтересован в новых профессиональных вызовах, хотя руководство его текущего клуба стремится к сохранению сотрудничества.
Что касается судьбы Постекоглу, то она будет зависеть от результатов команды в Лиге Европы. Успешное выступление и завоевание трофея, гарантирующего путёвку в Лигу чемпионов, позволит тренеру сохранить свой пост. В противном случае вероятность его отставки существенно возрастает.
Да и глупо надеяться, что Постекоглу возьмет с Тоттенхэмом трофей, мол он во втором сезоне со всеми предыдущими клубами брал его....... ну скажем Моуриньо тоже везде брал трофей а с Тоттенхэмом не смог..........
И потом нужно признать что уход Кейна повлиял на результаты клуба...... в чемпионате его 25-30 голов давали бы другой результат..........да и Сон в одиночку не так хорош, все же их связка была очень результативна.........замену англичанину не нашли..........
Мне кажется Постекоглу можно дать второй шанс, да и кандыдаты ни чем не лучше австралийца да Ираола показывает качественный футбол, но это все на фоне Борнмута.......вспомните Санту который класно построил Вулверхэмпион и сейчас прет с Форестом......а в шпорах не зашло. Да тот же Грэм Поттер с Брайтоном показывал прекрасный футбол, а на высшем уровне не справился.....хотя скажем Почеттино после удачной работы с Саутгемтоном через сезон......построил в Тотт...... сильную и конкурентную команду.......да когда то в Бормуте работал Эдди хау а сегодня он возглавляет Ньюкасл команду участовала в ЛЧ и выиграли недавно трофей.........Да и просто не хочется чтобы Борнмут потерял тренера......Марко Силва думаю и расматривать особенно не стоит.......
Да и глупо надеяться, что Постекоглу возьмет с Тоттенхэмом трофей, мол он во втором сезоне со всеми предыдущими клубами брал его....... ну скажем Моуриньо тоже везде брал трофей а с Тоттенхэмом не смог..........
И потом нужно признать что уход Кейна повлиял на результаты клуба...... в чемпионате его 25-30 голов давали бы другой результат..........да и Сон в одиночку не так хорош, все же их связка была очень результативна.........замену англичанину не нашли..........
Мне кажется Постекоглу можно дать второй шанс, да и кандыдаты ни чем не лучше австралийца да Ираола показывает качественный футбол, но это все на фоне Борнмута.......вспомните Санту который класно построил Вулверхэмпион и сейчас прет с Форестом......а в шпорах не зашло. Да тот же Грэм Поттер с Брайтоном показывал прекрасный футбол, а на высшем уровне не справился.....хотя скажем Почеттино после удачной работы с Саутгемтоном через сезон......построил в Тотт...... сильную и конкурентную команду.......да когда то в Бормуте работал Эдди хау а сегодня он возглавляет Ньюкасл команду участовала в ЛЧ и выиграли недавно трофей.........Да и просто не хочется чтобы Борнмут потерял тренера......Марко Силва думаю и расматривать особенно не стоит.......