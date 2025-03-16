Хамес рассказал, почему перешёл в «Реал», а не в ПСЖ или «Манчестер Сити»

Полузащитник рассказал, почему в 2014 году принял решение перейти именно в «Реал».

ПСЖ и «Манчестер Сити» предлагали мне больше денег, но Флорентино Перес сказал мне: «Чего ты хочешь, славы или денег?» И ради этого я подписал контракт с «Реалом».