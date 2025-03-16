Хамес рассказал, почему перешёл в «Реал», а не в ПСЖ или «Манчестер Сити»

Полузащитник Хамес Родригес рассказал, почему в 2014 году принял решение перейти именно в «Реал».
ПСЖ и «Манчестер Сити» предлагали мне больше денег, но Флорентино Перес сказал мне: «Чего ты хочешь, славы или денег?» И ради этого я подписал контракт с «Реалом».
К сожалению как часто бывает с южноамериканскими футболистами, на пике своей карьеры и славы, Хамес сбавил обороты и это не лучшим образом сказалось на дальнейшей карьере.
К сожалению как часто бывает с южноамериканскими футболистами, на пике своей карьеры и славы, Хамес сбавил обороты и это не лучшим образом сказалось на дальнейшей карьере.
Очень пафосное заявление, особенно на фоне покупок Реалом игроков за боснословные деньги.
Думаю если Реал предложил маленькую зарплату, то Хамес не думая выбрал ПСЖ или МС, ну или любой другой клуб.
Как говориться: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!»
Очень пафосное заявление, особенно на фоне покупок Реалом игроков за боснословные деньги.
Думаю если Реал предложил маленькую зарплату, то Хамес не думая выбрал ПСЖ или МС, ну или любой другой клуб.
Как говориться: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!»