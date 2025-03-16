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Хамес рассказал, почему перешёл в «Реал», а не в ПСЖ или «Манчестер Сити»

сегодня, 10:39

Полузащитник Хамес Родригес рассказал, почему в 2014 году принял решение перейти именно в «Реал».

ПСЖ и «Манчестер Сити» предлагали мне больше денег, но Флорентино Перес сказал мне: «Чего ты хочешь, славы или денег?» И ради этого я подписал контракт с «Реалом».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:02
И что ты добился славы? Нет. Так что выбрал между деньгами, деньгами и деньгами Переса
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:42
Славы в Реале конечно можно получить 3 раза больше чем в любом другом клубе)
Hamman
Hamman ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:33
Получил то что тогда МС и ПСЖ не могли ему дать - 2 Лиги Чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Клубных чемпионата мира. Получается Перес сдержал данное ему обещание.
К сожалению как часто бывает с южноамериканскими футболистами, на пике своей карьеры и славы, Хамес сбавил обороты и это не лучшим образом сказалось на дальнейшей карьере.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:23
Господь уберег
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:48, ред.
А ради славы перешел за копейки?
Очень пафосное заявление, особенно на фоне покупок Реалом игроков за боснословные деньги.
Думаю если Реал предложил маленькую зарплату, то Хамес не думая выбрал ПСЖ или МС, ну или любой другой клуб.
Как говориться: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!»
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:42
И что в итоге получил?
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