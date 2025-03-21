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Италия уступила Германии в первом матче 1/4 финала Лиги наций

сегодня, 00:42
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Италии потерпела поражение от Германии в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций (1:2).

На 9-й минуте итальянская команда вышла вперёд — голом отметился Сандро Тонали. На 49-й гости отыгрались усилиями Тима Кляйндиста. Леон Горецка на 76-й забил второй мяч Бундестим.

Ответная игра состоится 23 марта.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:39
Вполне заслуженно выиграли немцы . Хотя я болею за сборную Италии.
Capral
Capral
сегодня в 00:55
Понравилась Германия. Даже несмотря на то, что Нагельсманн постепенно возвращает сборную в 70-е, с её, несколько прямолинейной игрой- с навесами и забросами, игра Германии впечатлила. Мобильная команда, атакующая, с подборами, подстраховкой. Сразу отобрали центр поля и повели себя по хозяйски, а навес, исторический и традиционный сразу принес результат. Вобщем и целом, разбавленная несколькими игроками второго состава Германия произвела впечатление.

И совсем ничего не показала Италия. Абсолютно трусливая и пустая команда. В обороне всё очень ненадежно. Первый гол Германии, вообще непозволительная роскошь, дать свободно пробить из непосредственной близости от ворот. Так и не понял, в какой футбол играет Италия и что лепит Спаллетти... Вобщем, счёт по игре и по её содержанию. Интересно было посмотреть перед игрой Бавария-Интер на игроков двух клубов. Немцы понравились больше.

Несмотря на небольшую значимость турнира, не пожалел, что посмотрел. Германию с победой!!!
Гость
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