Италия уступила Германии в первом матче 1/4 финала Лиги наций

1742506939

сегодня, 00:42

Сборная Италии потерпела поражение от Германии в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций (1:2).

На 9-й минуте итальянская команда вышла вперёд — голом отметился Сандро Тонали. На 49-й гости отыгрались усилиями Тима Кляйндиста. Леон Горецка на 76-й забил второй мяч Бундестим.

Ответная игра состоится 23 марта.