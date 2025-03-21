Италия уступила Германии в первом матче 1/4 финала Лиги наций

Сборная Италии потерпела поражение от Германии в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций (1:2).
На 9-й минуте итальянская команда вышла вперёд — голом отметился Сандро Тонали. На 49-й гости отыгрались усилиями Тима Кляйндиста. Леон Горецка на 76-й забил второй мяч Бундестим.
Ответная игра состоится 23 марта.
И совсем ничего не показала Италия. Абсолютно трусливая и пустая команда. В обороне всё очень ненадежно. Первый гол Германии, вообще непозволительная роскошь, дать свободно пробить из непосредственной близости от ворот. Так и не понял, в какой футбол играет Италия и что лепит Спаллетти... Вобщем, счёт по игре и по её содержанию. Интересно было посмотреть перед игрой Бавария-Интер на игроков двух клубов. Немцы понравились больше.
Несмотря на небольшую значимость турнира, не пожалел, что посмотрел. Германию с победой!!!
И совсем ничего не показала Италия. Абсолютно трусливая и пустая команда. В обороне всё очень ненадежно. Первый гол Германии, вообще непозволительная роскошь, дать свободно пробить из непосредственной близости от ворот. Так и не понял, в какой футбол играет Италия и что лепит Спаллетти... Вобщем, счёт по игре и по её содержанию. Интересно было посмотреть перед игрой Бавария-Интер на игроков двух клубов. Немцы понравились больше.
Несмотря на небольшую значимость турнира, не пожалел, что посмотрел. Германию с победой!!!