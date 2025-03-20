Сборная Армении крупно проиграла Грузии в матче Лиги наций

Армения уступила Грузии в первом стыковом матче Лиги наций (0:3).
На 33-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Георгий Кочорашвили. Жорж Микаутадзе удвоил преимущество на 37-й, а на 59-й минуте оформил дубль
Ответный матч состоится 23 марта.
Надеюсь, сегодня, всё было тихо и мирно.
Надеюсь, сегодня, всё было тихо и мирно.
У армян там тоже Сперцяна не было, а Мхитарян уже вообще не играет, как оказалось..
Зато в сборной был негр, вот умора))))
Да грузины сильнее, это было предсказуемо
У армян там тоже Сперцяна не было, а Мхитарян уже вообще не играет, как оказалось..
Зато в сборной был негр, вот умора))))
Да грузины сильнее, это было предсказуемо