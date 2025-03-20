Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига наций 2024/2025

Сборная Армении крупно проиграла Грузии в матче Лиги наций

сегодня, 22:01
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения0 : 3Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Армения уступила Грузии в первом стыковом матче Лиги наций (0:3).

На 33-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Георгий Кочорашвили. Жорж Микаутадзе удвоил преимущество на 37-й, а на 59-й минуте оформил дубль

Ответный матч состоится 23 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Голы Азмуна и Мохеби принесли Ирану победу над ОАЭ в матче отбора на ЧМ
Сегодня, 21:38
ОфициальноСборная Японии стала первой командой, вышедшей на чемпионат мира 2026
Сегодня, 16:34
Сборная Индонезии в дебютном матче Клюйверта крупно уступила Австралии
Сегодня, 14:58
Гол Дзюбы помог сборной России разгромить Гренаду
Вчера, 22:01
Тульский «Арсенал» и «Чайка» голов не забили
17 марта
«Атланта Юнайтед» с Миранчуком уступила «Интер Майами». У Месси гол
17 марта
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:53, ред.
Да, Коллеги, было от Котэ такое безобразие.))) Но тем и прекрасен был- наш неповторимый советский футбол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:47
Котэ Махарадзе: "Арбитр достал из штанов удаление.")))
drug01
drug01
сегодня в 22:44
Теперь сборная Грузии играя дома имеет преимущество своего поля
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:43
Котэ Махарадзе: Матч подходит к концу, а на табло по прежнему два - нол: "нол Динамо, нол Спартак".)...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:26
Именно поэтому!!!)))
Capral
Capral
сегодня в 22:25
Вспоминаю, в советское время, матчи между тбилисским Динамо и Араратом, как правило проходили агрессивно и не только в чисто спортивном плане, но и в этническом... Можно вспомнить сезон-1977, когда после игры Арарат-Динамо Тбилиси случилась драка.
Надеюсь, сегодня, всё было тихо и мирно.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:21
Может поэтому и выиграли?))))
У армян там тоже Сперцяна не было, а Мхитарян уже вообще не играет, как оказалось..
Зато в сборной был негр, вот умора))))
Да грузины сильнее, это было предсказуемо
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:14
Причём и без своей суперзвезды!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:06
В кавказском дерби грузы оказались намного сильнее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 