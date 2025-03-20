Сборная Армении крупно проиграла Грузии в матче Лиги наций

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сегодня, 22:01

Армения уступила Грузии в первом стыковом матче Лиги наций (0:3).

На 33-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Георгий Кочорашвили. Жорж Микаутадзе удвоил преимущество на 37-й, а на 59-й минуте оформил дубль

Ответный матч состоится 23 марта.