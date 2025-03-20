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Голы Азмуна и Мохеби принесли Ирану победу над ОАЭ в матче отбора на ЧМ

сегодня, 21:38
ИранЛоготип футбольный клуб Иран2 : 0Логотип футбольный клуб ОАЭОАЭМатч завершен

Сборная Ирана одержала победу над командой ОАЭ в матче 7-го тура третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:0).

На 45+27-й минуте счёт открыл Сердар Азмун. Ещё одним забитым мячом отличился Мохаммад Мохеби на 70-й.

Иран занимает 1-е место в Группе А (19 очков). ОАЭ идёт на 3-й строчке (10 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:41
Судья просто на тотал больше 0.5 в первом тайме зарядил)))
А если серьезно, то там то ли со светом проблемы возникли, то ли с техникой...короче, по техническим причинам)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:47
Азмуна с забитым мячом !!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:45
Нормально там добавляют к первому тайму)))
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