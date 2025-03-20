Голы Азмуна и Мохеби принесли Ирану победу над ОАЭ в матче отбора на ЧМ

Сборная Ирана одержала победу над командой ОАЭ в матче 7-го тура третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:0).
На 45+27-й минуте счёт открыл Сердар Азмун. Ещё одним забитым мячом отличился Мохаммад Мохеби на 70-й.
Иран занимает 1-е место в Группе А (19 очков). ОАЭ идёт на 3-й строчке (10 баллов).
А если серьезно, то там то ли со светом проблемы возникли, то ли с техникой...короче, по техническим причинам)
А если серьезно, то там то ли со светом проблемы возникли, то ли с техникой...короче, по техническим причинам)