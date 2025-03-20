Голы Азмуна и Мохеби принесли Ирану победу над ОАЭ в матче отбора на ЧМ

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сегодня, 21:38

Сборная Ирана одержала победу над командой ОАЭ в матче 7-го тура третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:0).

На 45+27-й минуте счёт открыл Сердар Азмун. Ещё одним забитым мячом отличился Мохаммад Мохеби на 70-й.