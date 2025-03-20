Сборная Японии стала первой командой, вышедшей на чемпионат мира 2026

Сборная Японии обыграла команду Бахрейна в 7-м туре третьего этапа отбора на чемпионат мира 2026 (2:0).
Даити Камада забил на 66-й минуте, Такефуса Кубо отличился на 87-й.
Япония вышла на чемпионат мира 2026, заняв 1-е место в группе С (19 очков), Бахрейн идет на 5-м месте (6 пунктов).
недавно Аль Наср предлогал Брайтону более 110 млн за Каору Митому.
Брайтон и игрок вежливо отказали.
как и Кубо из Сосъедада.
самураи сказали, что им нравится хороший футбол, а не дорогой.
Митома является лидером клуба.
если бы клуб решил продать японца без ранее запланированного трансфера - весь футбол команды может развалиться и есть риск вообще вылетить с лиги через год два.
а вылет в перспективе принесет больше ущерба, чем 100 млн здесь и сейчас. или же может есть цели у команды побороться за еврокубки в ближашие годы.
радует, что данным решением клуб обозначает, что некая стратегия у клуба есть.
и удачи сб. Японии на ЧМ 2026.
недавно Аль Наср предлогал Брайтону более 110 млн за Каору Митому.
Брайтон и игрок вежливо отказали.
как и Кубо из Сосъедада.
самураи сказали, что им нравится хороший футбол, а не дорогой.
Митома является лидером клуба.
если бы клуб решил продать японца без ранее запланированного трансфера - весь футбол команды может развалиться и есть риск вообще вылетить с лиги через год два.
а вылет в перспективе принесет больше ущерба, чем 100 млн здесь и сейчас. или же может есть цели у команды побороться за еврокубки в ближашие годы.
радует, что данным решением клуб обозначает, что некая стратегия у клуба есть.
и удачи сб. Японии на ЧМ 2026.