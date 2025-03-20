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Сборная Японии стала первой командой, вышедшей на чемпионат мира 2026

сегодня, 16:34
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония2 : 0Логотип футбольный клуб БахрейнБахрейнМатч завершен

Сборная Японии обыграла команду Бахрейна в 7-м туре третьего этапа отбора на чемпионат мира 2026 (2:0).

Даити Камада забил на 66-й минуте, Такефуса Кубо отличился на 87-й.

Япония вышла на чемпионат мира 2026, заняв 1-е место в группе С (19 очков), Бахрейн идет на 5-м месте (6 пунктов).

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Все комментарии
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 19:10
В нынешней сборной Японии собрались хорошие футболисты
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сегодня в 18:12
Япония в своём регионе чемпион
vfsq72u24893
vfsq72u24893
сегодня в 18:10
Это было понятно очень давно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:54
Ничего удивительного! Лучшая команда Азии со смуглым вратарем во главе)))
shur
shur
сегодня в 17:53
...безусловно Япония - яркий представитель азиатского Футбола, хорошего старта!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:45
...Просто в стране Восходящего Солнца - само Светило загорело!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:36
И так по современному вратарь у них негр))))
Vilar
Vilar
сегодня в 17:18
Где солнце появляется раньше всех, вот и отсчёт оттуда.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:18
Что то как то скромненько дома сыграли.... обычно всех крушили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:50
у самураи очень интересная молодая команда с крутыми игроками.
недавно Аль Наср предлогал Брайтону более 110 млн за Каору Митому.
Брайтон и игрок вежливо отказали.
как и Кубо из Сосъедада.
самураи сказали, что им нравится хороший футбол, а не дорогой.
Митома является лидером клуба.
если бы клуб решил продать японца без ранее запланированного трансфера - весь футбол команды может развалиться и есть риск вообще вылетить с лиги через год два.
а вылет в перспективе принесет больше ущерба, чем 100 млн здесь и сейчас. или же может есть цели у команды побороться за еврокубки в ближашие годы.
радует, что данным решением клуб обозначает, что некая стратегия у клуба есть.
и удачи сб. Японии на ЧМ 2026.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:39, ред.
Сб. России - первой не вышедшей...еще раньше Японии...
drug01
drug01
сегодня в 16:37
Это большой успех сборной Японии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:36
Япошки должны быть там уж точно))
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