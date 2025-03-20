Сборная Японии стала первой командой, вышедшей на чемпионат мира 2026

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сегодня, 16:34

Сборная Японии обыграла команду Бахрейна в 7-м туре третьего этапа отбора на чемпионат мира 2026 (2:0).

Даити Камада забил на 66-й минуте, Такефуса Кубо отличился на 87-й.

Япония вышла на чемпионат мира 2026, заняв 1-е место в группе С (19 очков), Бахрейн идет на 5-м месте (6 пунктов).