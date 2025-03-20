Юношеская сборная России со счётом 11:0 обыграла «Антальяспор»

Юношеская сборная России U-16 одержала победу над «Антальяспором» в первом товарищеском матче на сборе в Турции (11:0).
Голами отметились Арсений Кузнецов (15-я минута), Илья Иварлак (20-я), Всеволод Рыбалов (24-я), Егор Потапенко (43-я), Леонид Салихов (52-я, 58-я, 75-я), Филипп Ковальчук (53-я), Егор Лемкин (65-я), Михаил Зоина (71-я), Рамиль Гайнуллин (74-я — с пенальти).
21 марта россияне сыграют с Киргизией, 23 марта — с Северной Македонией.
Скоро рекорд Дзюбы падёт...
Скоро рекорд Дзюбы падёт...