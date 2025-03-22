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Эндрик доволен своим положением в «Реале» и не планирует уходить в аренду

вчера, 11:25

18-летний форвард мадридского «Реала» Эндрик удовлетворён своим дебютным сезоном в испанском клубе.

По данным источника, бразильский футболист не испытывает беспокойства по поводу ограниченного игрового времени, осознавая, что ему приходится соперничать с звёздами мирового футбола.

Отмечается, что на данный момент Эндрик не рассматривает возможность ухода в аренду летом.

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Реал  Эндрик
Перевод с tribuna.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:05
сможет ли долго терпеть ?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:29
Логично, зачем уходить. В 18 лет не каждому совсем юному футболисту сходу платят по 80 тыс.евро в неделю. Иногда дают играть, ведь Реал заплатил почти 50 млн, обкатывать приходится в любом случае, даже при такой конкуренции.
Пока молод очень, но надо будет набирать обороты и улучшать результативность в чемпе, иначе постигнет судьба того же условного Виктора Роке, там уже не будут спрашивать его мнения, если не будет соответствовать уровню клуба.
shur
shur
вчера в 12:59
...плотный, во всех отношениях, бойцовский парень с искрой в
глазах, нацелен на мяч,однозначно,работяга ,надо в Мадриде
доказывать свою молодецкую правду,удачи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:53
главное не ломаться в таких ситуациях, слишком молод еще.
забьет пару голов, наберется смелости и все получится.
в Бразилии он был хорош. перешел в Реал. здесь другие требования.
высокие ожидания и огромное давление на парня, в такие моменты нужны мудрые люди рядом, которые скажут правильные слова.
здесь больше зависит от подхода Анчелотти. хотя в случае Эндрика, конкурентом является Мбаппе который в расцвете сил поэтому пробиться будет практически невозможно. Анчелотти головная боль.
если ничего координально не изменится. например, серьезные травмы или уход Винисиуса в СА то будет ограничиваться ролью ротации на случай усталости и травм основных. пока только так.
snu2t2z8gp89
snu2t2z8gp89
вчера в 12:47
А может и зря. Побегал бы сезончик в аренде - пошло бы на пользу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:52
Деньги хорошие, платят вовремя. Чему не радоваться?...
Ivan Zloy
Ivan Zloy
вчера в 11:48
Эндрик, уверен, добьется своего в отличие от Гюлера, он выходит на взводе и изначальная самоуверенность поменялась в последнее время на самоотдачу. Хоть он и сырой. А вот Гюлеру пресса нарисовала корону на голове и он с ней и выходит.
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