Эндрик доволен своим положением в «Реале» и не планирует уходить в аренду

18-летний форвард мадридского «Реала» Эндрик удовлетворён своим дебютным сезоном в испанском клубе.
По данным источника, бразильский футболист не испытывает беспокойства по поводу ограниченного игрового времени, осознавая, что ему приходится соперничать с звёздами мирового футбола.
Отмечается, что на данный момент Эндрик не рассматривает возможность ухода в аренду летом.
глазах, нацелен на мяч,однозначно,работяга ,надо в Мадриде
доказывать свою молодецкую правду,удачи!
глазах, нацелен на мяч,однозначно,работяга ,надо в Мадриде
доказывать свою молодецкую правду,удачи!
Пока молод очень, но надо будет набирать обороты и улучшать результативность в чемпе, иначе постигнет судьба того же условного Виктора Роке, там уже не будут спрашивать его мнения, если не будет соответствовать уровню клуба.
Пока молод очень, но надо будет набирать обороты и улучшать результативность в чемпе, иначе постигнет судьба того же условного Виктора Роке, там уже не будут спрашивать его мнения, если не будет соответствовать уровню клуба.