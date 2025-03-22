Эндрик доволен своим положением в «Реале» и не планирует уходить в аренду

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вчера, 11:25

18-летний форвард мадридского «Реала» удовлетворён своим дебютным сезоном в испанском клубе.

По данным источника, бразильский футболист не испытывает беспокойства по поводу ограниченного игрового времени, осознавая, что ему приходится соперничать с звёздами мирового футбола.

Отмечается, что на данный момент Эндрик не рассматривает возможность ухода в аренду летом.