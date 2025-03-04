Антони хочет остаться в «Бетисе» ещё на один сезон

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сегодня, 17:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» хочет остаться в «Бетисе» ещё на один сезон, футболист выступает за эту команду в рамках аренды.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона, опция выкупа не предусмотрена. В 7 матчах за команду из Севильи футболист забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Генеральный директор «Бетиса» Рамон Аларкон дал комментарий по теме.