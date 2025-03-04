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Антони хочет остаться в «Бетисе» ещё на один сезон

сегодня, 17:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони хочет остаться в «Бетисе» ещё на один сезон, футболист выступает за эту команду в рамках аренды.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона, опция выкупа не предусмотрена. В 7 матчах за команду из Севильи футболист забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Генеральный директор «Бетиса» Рамон Аларкон дал комментарий по теме.

На днях Антони сообщил мне, что хочет остаться ещё на сезон. Он счастлив здесь и был удивлен условиями, которые мы дали ему, чтобы он освоился в городе после прибытия.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:10
как из концлагеря сбежал
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 19:55
После его перформанса в Манчестере и цены за которую его покупали, думаю всем должно быть безразлично, что он хочет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:00
Бетис надо этого монстра на цепях держать при себе.
и пусть там укрощает мадридские клубы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:44
МЮ лучше продать его за любые деньги.
112910415
112910415
сегодня в 17:51
ну прямо дивно освоился !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:39
Небось МЮ часть зарплаты ему выплачивает
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:25
Нужно помочь ему остаться.... и как то продлить аренду.
Гость
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