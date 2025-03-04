Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони хочет остаться в «Бетисе» ещё на один сезон, футболист выступает за эту команду в рамках аренды.
Срок арендного соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона, опция выкупа не предусмотрена. В 7 матчах за команду из Севильи футболист забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Генеральный директор «Бетиса» Рамон Аларкон дал комментарий по теме.
На днях Антони сообщил мне, что хочет остаться ещё на сезон. Он счастлив здесь и был удивлен условиями, которые мы дали ему, чтобы он освоился в городе после прибытия.
и пусть там укрощает мадридские клубы.
и пусть там укрощает мадридские клубы.