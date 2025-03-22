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В Португалии в ДТП погиб 19-летний футболист

вчера, 12:14

Утром 21 марта в городе Гондомаре произошла трагическая авария, повлекшая гибель 19-летнего португальского футболиста «Оливейренше» Ивана Мартинса.

Водитель BMW, потеряв контроль над автомобилем, допустил занос, в результате чего машина съехала с проезжей части и перевернулась несколько раз. По прибытии на место происшествия медицинские работники констатировали смерть спортсмена.

Иван Мартинс являлся воспитанником швейцарского клуба «Янг Бойз» и выступал за португальскую команду «Оливейренше» с 2024 года.

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