В Германии ограбили дом экс-игрока «Динамо» Кураньи

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сегодня, 19:27

В прошедшую пятницу в Штутгарте произошёл инцидент с участием бывшего футболиста московского «Динамо» . Возвращаясь домой поздно вечером, спортсмен обнаружил следы взлома и присутствие злоумышленников внутри жилья.

По его словам, он был застигнут врасплох, увидев свет в доме и беспорядок на полу. Попытка привлечь внимание грабителей привела к их бегству через балкон. Несмотря на преследование, преступники сумели скрыться в лесу.

Полицией были установлены похищенные предметы: денежные средства, драгоценности и несколько сумок. Предварительная оценка ущерба составляет 150 тысяч евро. Помимо материального ущерба, спортсмен отметил особую ценность украденных часов, подаренных дочери бабушкой.