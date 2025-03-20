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В Германии ограбили дом экс-игрока «Динамо» Кураньи

сегодня, 19:27

В прошедшую пятницу в Штутгарте произошёл инцидент с участием бывшего футболиста московского «Динамо» Кевина Кураньи. Возвращаясь домой поздно вечером, спортсмен обнаружил следы взлома и присутствие злоумышленников внутри жилья.

По его словам, он был застигнут врасплох, увидев свет в доме и беспорядок на полу. Попытка привлечь внимание грабителей привела к их бегству через балкон. Несмотря на преследование, преступники сумели скрыться в лесу.

Полицией были установлены похищенные предметы: денежные средства, драгоценности и несколько сумок. Предварительная оценка ущерба составляет 150 тысяч евро. Помимо материального ущерба, спортсмен отметил особую ценность украденных часов, подаренных дочери бабушкой.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 19:50, ред.
Ничего удивительного. После наплыва беженцев, подобные случаи стали системой. Да разве только это. Подделка официальных документов стала обычным явлением, убийства, грабежи. А я был знаком с кузеном Кураньи, в 2014г., совершенно случайно. Шел по Штутгарту, вижу, молодой парень в синей куртке, а на спине слово "Динамо" Москва! Сразу даже не понял, оторопел... Спрашиваю: "Вы болельщик Динамо"? Он говорит: "Нет. Я кузен К.Кураньи". Пригласил его в кафе, но он вежливо отказался, а жаль. Надо было хоть автограф взять. Не догадался.(((
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:34
"Несмотря на преследование, преступники сумели скрыться в лесу." - Спортсмены наверное...)
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