Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

В возрасте 43 лет умер бывший игрок сборной Черногории

сегодня, 14:58

Бывший футболист сборной Черногории Андрия Делибашич умер в возрасте 43 лет.

В марте 2023 года у Делибашича выявили опухоль головного мозга и сделали операцию. После этого он вернулся в футбол и стал спортивным директором «Будучности». Через время болезнь проявилась вновь.

Делибашич становился чемпионом Сербии в составе «Партизана» и чемпионом Португалии в составе «Бенфики». Помимо этого, он выступал за «Райо Вальекано», «Эркулес», «Реал Сосьседад», «Мальорку» и другие клубы. За сборную Черногории он забил 6 голов в 21 игре.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноУмер бывший игрок клуба Медиалиги «Чисто Питер» Сергей Марков
Вчера, 14:42
ОфициальноМатч «Барселона» — «Осасуна» отменён из-за смерти врача каталонского клуба
08 марта
19-летний футболист из Румынии умер от загадочной болезни
08 марта
Фанат «Рейнджерс» погиб в Стамбуле перед игрой с «Фенербахче»
06 марта
ОфициальноБывший защитник «Реала» Хавьер Дорадо умер в 48 лет
28 февраля
На «Уэмбли» погас свет во время матча женских сборных
27 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 