В возрасте 43 лет умер бывший игрок сборной Черногории

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сегодня, 14:58

Бывший футболист сборной Черногории умер в возрасте 43 лет.

В марте 2023 года у Делибашича выявили опухоль головного мозга и сделали операцию. После этого он вернулся в футбол и стал спортивным директором «Будучности». Через время болезнь проявилась вновь.

Делибашич становился чемпионом Сербии в составе «Партизана» и чемпионом Португалии в составе «Бенфики». Помимо этого, он выступал за «Райо Вальекано», «Эркулес», «Реал Сосьседад», «Мальорку» и другие клубы. За сборную Черногории он забил 6 голов в 21 игре.