Сайт GiveMeSport показал рейтинг лучших нападающих мира

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вчера, 20:48

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших нападающих мира, в списке 15 позиций. В качестве критериев для отбора послужили следующие факторы: голы, голевые передачи, забитые мячи в среднем за матч, важность для команды, индивидуальные выступления.

1. («Реал» Мадрид);

2. («Барселона»);

3. («Бавария»);

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»);

6. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);

7. Лаутаро Мартинес («Интер»);

8. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид);

9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);

10. Виктор Осимхен («Галатасарай»);

11. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);

12. Виктор Бонифац («Байер»);

13. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

14. Маркус Тюрам («Интер»);

15. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).