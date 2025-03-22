Сайт GiveMeSport показал рейтинг лучших нападающих мира

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших нападающих мира, в списке 15 позиций. В качестве критериев для отбора послужили следующие факторы: голы, голевые передачи, забитые мячи в среднем за матч, важность для команды, индивидуальные выступления.
1. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
2. Роберт Левандовски («Барселона»);
3. Харри Кейн («Бавария»);
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
5. Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»);
6. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);
7. Лаутаро Мартинес («Интер»);
8. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид);
9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);
10. Виктор Осимхен («Галатасарай»);
11. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);
12. Виктор Бонифац («Байер»);
13. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
14. Маркус Тюрам («Интер»);
15. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).
там где они играют,как то так...! (Без любимчиков!!!)
там где они играют,как то так...! (Без любимчиков!!!)