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Сайт GiveMeSport показал рейтинг лучших нападающих мира

вчера, 20:48

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших нападающих мира, в списке 15 позиций. В качестве критериев для отбора послужили следующие факторы: голы, голевые передачи, забитые мячи в среднем за матч, важность для команды, индивидуальные выступления.

1. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);

2. Роберт Левандовски («Барселона»);

3. Харри Кейн («Бавария»);

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»);

6. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);

7. Лаутаро Мартинес («Интер»);

8. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид);

9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»);

10. Виктор Осимхен («Галатасарай»);

11. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);

12. Виктор Бонифац («Байер»);

13. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

14. Маркус Тюрам («Интер»);

15. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Super craft (раскрыть)
сегодня в 07:01
Они вингеры, а тут по сути фулл страйкеры.
Bryan
Bryan
сегодня в 06:49
Какой-то каламбурный рейтинг.
Bryan
Bryan
сегодня в 06:47
Какой-то каламбурный рейтинг.
Super craft
Super craft
сегодня в 05:51
Салах,Дембеле?
112910415
112910415
сегодня в 05:44
" О вкусах не спорят, есть тысячи мнений ..."
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 04:56
Меся, наверное, 16-й ...
Dima salev
Dima salev
сегодня в 02:38
Зачем так издевается над Винисиусу, его нет в списке, опять он долго будет плакать как в золотой мячь
Drotik
Drotik
сегодня в 00:46, ред.
Тюрам точно должен быть выше Мармуша, Осимена и всяких Уоткинсов с Бонифацом и португалом.
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:22
Так и знал , что без ВАДА здесь не обойтись! )
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:05
Прогнали через этот)...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:57
....Минхерц поясню, здесь всю команду перемешай, поставь на любое место каждого,суть не изменится! Они все в той или иной степени активны по своему, всё время на виду и по своему полезны,
там где они играют,как то так...! (Без любимчиков!!!)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:56, ред.
Интересно, что они принимали перед тем как составлять рейтинг? Просто без этих веществ невозможно составить такой же…
ABir
ABir
вчера в 22:55
Роналдо в теме, это здорово!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:32
Соккер, почему мои обычные комментарии удаляете под предлогом флуда? Что вообще происходит?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:30
Роналду тоже попал сюда в возрасте 40 лет.
Capral
Capral
вчера в 21:28
Первое место Мбаппе- сомнительно. Поляк и Кейн, пожалуй да, но тоже -в силу уважения к возрасту обоих. Осимхен, в настоящее время, даже на 10-е место не тянет. А Рафинья где?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:26
Хрень это все эти рейтинги
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:22
Кому нужны эти рейтинги - все субъективно
протон
протон
вчера в 21:20
GiveMeSport в курсе, что сейчас 2025 год?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:20
А вот интересно через супер компьютер эти результаты "прогнали"? )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:16, ред.
Только Роналду этот рейтинг не показывайте, а то он ещё вскроется. Они итак вместо 10 целых 15 мест опубликовали чтобы он хоть попал, заботятся
68jq8st9vpcw
68jq8st9vpcw
вчера в 21:08
Состав хороший, кто будет первый выбор большой!
Гость
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