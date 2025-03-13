«Барселона» — фаворит Лиги чемпионов в обновлённом рейтинге сайта Goal

Сайт Goal обновил рейтинг фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов.
1. «Барселона»;
2. «Реал Мадрид»;
3. ПСЖ;
4. «Интер»;
5. «Бавария»;
6. «Арсенал»;
7. «Астон Вилла»;
8. «Боруссия» Дортмунд.
Сайт Goal обновил рейтинг фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов.
1. «Барселона»;
2. «Реал Мадрид»;
3. ПСЖ;
4. «Интер»;
5. «Бавария»;
6. «Арсенал»;
7. «Астон Вилла»;
8. «Боруссия» Дортмунд.
Да и Реал, давайте будем честны, с такой игрой, которую показал с Атлетико, на второе место никак не тянет.
Да и Реал, давайте будем честны, с такой игрой, которую показал с Атлетико, на второе место никак не тянет.