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«Барселона» — фаворит Лиги чемпионов в обновлённом рейтинге сайта Goal

сегодня, 14:48

Сайт Goal обновил рейтинг фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов.

1. «Барселона»;

2. «Реал Мадрид»;

3. ПСЖ;

4. «Интер»;

5. «Бавария»;

6. «Арсенал»;

7. «Астон Вилла»;

8. «Боруссия» Дортмунд.

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Барселона  Реал  ПСЖ
Перевод с goal.com
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:42, ред.
В кой-то веке рейтинг адекватный. Видать люди составили, а не Епта.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:40, ред.
Интер с Боруссией надо местами поменять. А вообще в новом формате очень осиротевшей выглядит ЛЧ без Ливерпуля, как будто бы команда выигравшая групповой этап была как бы одним из претендентов и её потеря так рано остро ощущается, а когда групп было 8 было и 8 команд выигравших свою группу и если кто то вылетал не было ощущения потери такого ярковыраженного.
njawj7mz2t9s
njawj7mz2t9s
сегодня в 15:38
Я, конечно, уважаю Барселону, но по моему они погорячились.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:22, ред.
Интер выше Баварии)) У них там что, рейтинг тоже суперкомпьютер составляет.
Да и Реал, давайте будем честны, с такой игрой, которую показал с Атлетико, на второе место никак не тянет.
z5zpzr9yng47
z5zpzr9yng47
сегодня в 15:16
Не потянет Барса пока ЛЧ выиграть
протон
протон
сегодня в 15:08
Реала и Барса - фавориты ЛЧ.
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