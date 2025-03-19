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Составлен рейтинг величайших футболистов XXI века

сегодня, 17:23

Портал ESPN составил рейтинг лучших футболистов XXI века.

Топ-10 лучших игроков выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Тьерри Анри

4. Зинедин Зидан

5. Лука Модрич

6. Килиан Мбаппе

7. Андрес Иньеста

8. Хави

9. Роналдо

10. Роналдиньо

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Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 19:55
Ну 100% кто-то пропихивает черепаху во все рейтинги... Вот как можно сравнить это недоразумение с величайшими Иньестой, Хави или Рональдиньо?
suiw
suiw
сегодня в 19:53
А Дзюба где?
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 19:42
В этом веке что не Рейтинг , то Месси первый или как минимум выше португала , -все не правы и не разбираются в футболе, так усердно только твердит сливочная партия !
youtomee
youtomee ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:40
в Сантосе
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:35
Какое невероятное перевоплощение!!!!!!! Теперь понятно!!! Ему бы еще Сюзанну Вернер в койку, и точно- Зубастик номер два!!!!!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:30
Вот почему он вместо Зубастика)))
Deemon37
Deemon37
сегодня в 19:27
Мбапе и модрич выше хави и инесты, пипец
Capral
Capral
сегодня в 19:07, ред.
Так и Дель Пьеро не включить как минимум странно и Рауля. А можно еще и Кафу с Кака, эти- точно лишними не будут...
Сколот
Сколот ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 19:05
Подающий надежды
баск
баск
сегодня в 19:02, ред.
Подобные рейтинги являются обычно банальной вкусовщиной..

Тем более, что в большинстве случаев методика составления либо скрыта от публики, либо вовсе отсутствует.
Соответственно, кто составлял рейтинг, тот нравящихся ему и включил)

В частности, составитель совершенно забыл, либо сознательно проигнорировал Ибру, а это форменное безобразие)

Златан завоевал десятки титулов и был на удивление релевантен как по критерию клуба, так и по критерию возраста, то есть подходил везде, всем и всегда, забивая одинаково много на протяжении всей карьеры.

Не включить этого игрока в такой рейтинг как минимум странно..
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 18:58
Мбаппе ? Давайте и Ямаля добавим ))
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 18:57
Полностью согласен!!! Отлично помню, тот, выдающийся блистательный Милан с Карлом Великим, и тот, бриллиантовый состав!!!!!!! Я тоже считаю, что было невероятной ошибкой списать Пирло, когда для этого не было никаких оснований. Вобще, тот состав Милана, на мой взгляд- был лучшим в истории клуба, как и вся Серия А тех лет!!! Конечно, его переход в Ювентус был откровением, как и переход Фигу в Реал...
chromage
chromage
сегодня в 18:54
Защитники и вратари во всем мире... Ну да, на да, 3...р нас =) Величайшие же только те кто забивают, а не прикрывают их задницы )
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:51
Как я расстроился, когда Милан "списал" Пирло, посчитав того уже слишком старым. Андреа ушёл в стан главного конкурента и привёл Ювентус к чемпионству, в то время, как Милан скатился с вершины.
По мне, так один из самых глупых поступков руководства клуба в футболе. Очень сильно негодовал - как так-то, зачем? 😏
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 18:48
Позволю себе, несколько не согласиться, Юрий. Кроос ,на фоне Пирло- смотрится жлобовато и простовато. Я уже как-то отмечал, что Кроос, чем-то отдаленно напоминает молодого Беккенбауэра, когда тот, еще играл в полузащите. Но у Пирло больше лирики в игре, романтизма, даже, несмотря на его традиционную итальянскую закрытость. Ну а так, согласен с Вами.)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:42
Добрый вечер, Виктор! Я, как поклонник итальянского футбола, полностью согласен по Пирло. А ещё добавил бы Крооса - они с Модричем были как одно целое. Это мадридский ответ каталонскому Хавиньесте.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 18:40
Приветствую, Юрий!!!
На мой взгляд, Пирло посильнее будет, чем Модрич. Во-первых, он физически был лучше готов, более мобильный и более подвижный. Модрич, все таки, при всех его талантах- игрок статичный. Возможно, это не самое определяющее, но это- моё, личное мнение.)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:34
Приветствую, Володя!!!
Ещё какие вопросы!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
112910415
112910415
сегодня в 18:32
ну составлен и составлен ...
6j2bemrmp39b
6j2bemrmp39b
сегодня в 18:27
Честный и настоящий рейтинг обязан выглядеть таким образом: 1 Месси 2 Рональдиньо 3 Анри 4 Иньеста 5 Хави 6 Рональдо 7 Зидан 8 Дель Пьеро 9 Бекхэм 10 Это'о
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:25
...беспорно футбольная команда состоит из одиннадцати игроков,
фишка Ибры в театральности,зрелищности футбола ,с этим не поспоришь!!! Итак Златан № 11...!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:22, ред.
Не знаю, мне всё равно кого убирать, я написал "например" потому что мне эти фамилии ничего не говорят, а так же в списке есть ещё такие фамилии, главное что Ибрагимович великий футболист, значит пусть публикуют топ 11)
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:20, ред.
...Послушай Бро, если убрать Хави и Иньесту, то что там делает Месси, только слепому не понять
из чего слепили аргентинца в Барсе, из пасов и
передач этих уникальных парней, к бабке не ходи...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:18
Неймар где?))
shur
shur ответ Сергей Абашкин (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:15
...всю свою сознательную карьеру тащил сборную Хорватию к высотам и только Луке и Кроссу обязан Реал своими неповторимыми ассистами в ЛЧ , в чём тут ещё сомневаться, 100% стабильность!!!
shur
shur
сегодня в 18:05
...всё по статусу 5-пять от Реала, 4-четверо о Барсы, один от Арсенала!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 18:03, ред.
Всё субъективно. Как можно выбрать лучшего среди Иньесты, Модрича или Пирло, если все они обладали изумительным видением поля и, как говорят телекомментаторы, радиоуправляемой передачей?

Зидан и Роналдо на стыке веков попали, поэтому лучшие молодые их годы не учитывались. А Роналдиньо пал жертвой крайней нестабильности - пару лет он действительно играл на запредельном уровне, объединив футбол и эффектное шоу, но в остальное время не был так ярок.

Ну и можно было включить сюда хотя бы по одному вратарю и защитнику, ведь на это время попали одни из лучших в истории на своих позициях Буффон и Неста.
Bad Listener
Bad Listener ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:02, ред.
Ну можно убрать кого то, но Ибрагимовича не поставить в список величайших это просто кощунство. Я вот Хави и Иньесту например к великим бы не относил, к хорошим игрокам да, очень хорошим, невероятно хорошим. А Ибрагимович это культовый игрок и человек, а речь о "великих" как раз а не о "хороших" в рейтинге, а величие не только мастерством определяется но и культовостью для эпохи, неординарностью какой то
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:58
Как же надоели все эти рейтинги.... Кому они нужны? Нужны они одному из тех, кто занимает в этих списках ведущие места. По большому счету этих людей всего двое. Одного из них агрессивно пиарят, а второго просто дразнят.. Надоели эти двое, успокойтесь вы уже, пожалуйста - не мешайте развиваться футболу..
Quake_Crimea
Quake_Crimea
сегодня в 17:56
Мбаппе? Тогда Дзюба 11 место.
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