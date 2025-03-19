Составлен рейтинг величайших футболистов XXI века

Портал ESPN составил рейтинг лучших футболистов XXI века.
Топ-10 лучших игроков выглядит следующим образом:
3. Тьерри Анри
5. Лука Модрич
8. Хави
9. Роналдо
10. Роналдиньо
Портал ESPN составил рейтинг лучших футболистов XXI века.
Топ-10 лучших игроков выглядит следующим образом:
3. Тьерри Анри
5. Лука Модрич
8. Хави
9. Роналдо
10. Роналдиньо
Тем более, что в большинстве случаев методика составления либо скрыта от публики, либо вовсе отсутствует.
Соответственно, кто составлял рейтинг, тот нравящихся ему и включил)
В частности, составитель совершенно забыл, либо сознательно проигнорировал Ибру, а это форменное безобразие)
Златан завоевал десятки титулов и был на удивление релевантен как по критерию клуба, так и по критерию возраста, то есть подходил везде, всем и всегда, забивая одинаково много на протяжении всей карьеры.
Не включить этого игрока в такой рейтинг как минимум странно..
Тем более, что в большинстве случаев методика составления либо скрыта от публики, либо вовсе отсутствует.
Соответственно, кто составлял рейтинг, тот нравящихся ему и включил)
В частности, составитель совершенно забыл, либо сознательно проигнорировал Ибру, а это форменное безобразие)
Златан завоевал десятки титулов и был на удивление релевантен как по критерию клуба, так и по критерию возраста, то есть подходил везде, всем и всегда, забивая одинаково много на протяжении всей карьеры.
Не включить этого игрока в такой рейтинг как минимум странно..