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«Маклсфилд» под руководством Сэвиджа стал чемпионом в 7-й лиге Англии

вчера, 09:25

«Маклсфилд», главным тренером которого является известный в прошлом валлийский футболист Робби Сэвидж, вышел в Северную Национальную лигу (6-й дивизион Англии).

Команда в матче 36-го тура Премьер-дивизиона обыграла «Бамбер Бридж» (2:1) и обеспечила себе победу в турнире за шесть игр до конца сезона.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Лестера», «Бирмингема», «Блэкберна» и «Дерби Каунти» с 2020 года управляет клубом, созданным после распада «Маклсфилд Таун», а летом 2024-го стал ещё и тренером.

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Все комментарии
fvrm9ysk635s
fvrm9ysk635s
вчера в 11:42
Стоит поздравить английскую команду из 7-го дивизиона, когда у нас будет столько.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:21, ред.
Ждём в АПЛ через 6 лет) А если серьёзно то кто эти люди? Зачем нам эта информация? А новости про чемпионат моего двора будут?
drug01
drug01
вчера в 10:47
7 Лига это тоже большой успех!!!
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