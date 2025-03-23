«Маклсфилд» под руководством Сэвиджа стал чемпионом в 7-й лиге Англии

«Маклсфилд», главным тренером которого является известный в прошлом валлийский футболист Робби Сэвидж, вышел в Северную Национальную лигу (6-й дивизион Англии).
Команда в матче 36-го тура Премьер-дивизиона обыграла «Бамбер Бридж» (2:1) и обеспечила себе победу в турнире за шесть игр до конца сезона.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Лестера», «Бирмингема», «Блэкберна» и «Дерби Каунти» с 2020 года управляет клубом, созданным после распада «Маклсфилд Таун», а летом 2024-го стал ещё и тренером.