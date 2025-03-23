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В Молдове выразили недовольство поведением Холанда после матча отбора ЧМ

вчера, 08:38
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 5Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

В Молдове высказались о поведении нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда после матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Норвежская команда одержала на выезде крупную победу со счётом 5:0, форвард отметился голом на 23-й минуте. В Telegram-канале «KP Moldova» появилась следующая публикация:

Что вам сказать, народ, за одного из самых дорогих футболистов Эрлинга Холанда, который этим вечером играл в составе сборной Норвегии против ребят из Молдовы?

Редкой оказался ваш Холанд свиньей. После матча толпа ребятишек на стадионе «Зимбру» стояла с плакатами, где было написано его имя — пацанва кричала «Холанд!» и ждала, чтобы он подошел к ним и, как минимум, пожал им руки или, как максимум, дал бы шпанятам автографы. Это же какая память юным любителям футбола на всю жизнь! Была бы.

«Звезда» оказался звездуном, проигнорировав фанатов. Позже, на пресс-конференции, норвежец отказался общаться со своим двойником из Молдовы. Просто встал и ушёл.

А теперь сравните его с Криштиану Роналду, который в Кишиневе не отказал маленькому фанату (смотрите видео). Казалось бы, мелочь. Но вот она разница между великим Роналду и знаменитым норвежцем. Такие дела.

В Молдове выразили недовольство поведением Холанда после матча отбора ЧМ

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:34
Ну он же всё таки играет за свою сборную, правильно? Что ему теперь в Молдову не ездить чтобы на вопросы не отвечать? Я про то, что те затеяли перфоманс с двойником не спросив участника о самом главном, мол, будешь участвовать в нашем кэвээне и всё тут! Ну... идите лесом ребята! абсолютно нормальная реакция
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:41
А о криминале и речи нет. Просто поклонников поубавится, да хейтеров новый воз возникнет. И всё это на ровном месте.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:35
Не хочу осуждать поведение норвежца. Нет повода. Из информации лично я не уразумел, почему он обязательно должен был подойти к болельщикам. Во - вторых, не ясно, проходил он мимо них или нет, и даже если проходил, это ни о чём не говорит. Это что, обязаловка для Холанда - подход к болельщикам ? Отнюдь. Не захотел - не подошёл, его право.
И правильно сделал, что ушёл с пресс - конференции, когда ему подсунули двойника. Может решил, что это издевательство над ним, или футболист не обладает чувством юмора. Опять же, право выбора за ним.
Не вижу никакого криминала в поведении Эрлинга.
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:26
Допускаю мысль, Зеппелины. Хотя нельзя исключить двух других...Как бы это ни было Metallica создала свое и стала гигантом в своем стиле...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
Чудно написал.
Думаю он был зол на кого то из большой хардовской тройки: либо Пёрплы, либо Зеппелины, либо Сэббеты.
Drotik
Drotik ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:57
Много ты знаешь рядовых напов которые по 30 мячей в АПЛ за сезон забивают?
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 21:39, ред.
У меня спасатели врачи борцы с террористами вызывают в тусячу раз уважение и по мне они должны получать з/п сапостовимую с футболистами Ты всего лишь футболист пусть и известный, ты должен быть примером для подражания для юных болельщиков а тем более особое внимание уделять детям, отвратительный пример для подражания, звёздная болезнь с примисью с гордостью ничего пример Винисиуса решил взять дерзай, относись к людям так как если бы ты хотел чтобы они они относились к тебе.... 24 года а кроме хамства ни в чем не преуспел!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:59, ред.
Вспомнил историю,эпизод с группой Metallica. В советское время был журнал ровесник. Там написано было об одной детали, что группа всегда раздаёт автографы, иногда этот процесс занимал до поздней ночи. На счёт этого вокалист группы сказал следующее: " когда я был мальчишкой лет 14, мы влюблялись во всяких смазливых, после концерта мы ждали кумиров,чтобы получить их автографы. А эти звёзды выходили и садились на свои лимузины и уезжали. А ребята бегали вслед за машиной получить автографы, некоторые из них купили фото этих звёзд на последние деньги. А эти звёзды холодные... придя домой я от злости порвал их постеры и сказал, как я ненавижу вас. После этого, как я могу поступить так? это означало бы плюнуть в лицо самому себе... Но Хэтфильд так и не сказал на кого он тогда был зол...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:45
Раз свиньей, то в Спартак его к нам на перевоспитание к Деяну
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:41
Но справедливостиради, этот двойник просто хайпануть хотел и цена ему ноль, и это не ребенок
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:39
Очень жаль, что приходится упоминать Роналду в таких вот тупиках.
Роналду великий человечище, а Холанд идет по стопам Месси
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:23
В этой ситуации, что послужило никто точно не ответит, кроме него самого. Может эта тонкая натура мысленно переживает за результаты в АПЛ, за попадание в ЛЧ, а сборная его обычный участник турнира, всё это его не радует. Или вообще он возвысился над всеми остальными, что не считает нужным отвечать на вопросы журналистов, раздавать автографы.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:15
    Bryan
    Bryan ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 18:57
      Bryan
      Bryan ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 18:30
        artem saribekyan 1
        artem saribekyan 1 ответ Incredulous (раскрыть)
        вчера в 18:13
        Я так думаю.я так вижу!
        Спасибо за понимание.
        Incredulous
        Incredulous ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
        вчера в 17:48
        Подписываюсь под каждым словом! Сравнение драки с дубинкой с фехтованием просто в самую точку! Вот именно это я и пытаюсь объяснить уважаемому Bryan, но к сожалению, безуспешно.
        Incredulous
        Incredulous ответ Bryan (раскрыть)
        вчера в 17:43
        В твоём комменте я тоже вижу одни комплименты Холанду. И не нужно переводить разговор в другое, удобное для тебя русло. При чём здесь статистика игроков? Я говорил о более умном футболе, о футбольном интеллекте, а не о том, кто больше забил голов. Сравнение статистики этих игроков здесь некорректно, так как Бензема бОльшую часть карьеры в Реале играл бок о бок с Роналду, который тянул одеяло на себя, и на статистику которого играла вся команда. Холанд же пришёл сразу как главная звезда в Ман Сити, и все играли на него, делая ему статистику. Именно поэтому Бензема раскрылся только после ухода Роналду, и в свои немолодые годы переживал вторую молодость на поле, став полноценным лидером в команде. Холанд же лидером так и не стал, а с его прямолинейностью мышления, рядом с такими монстрами как Роналду или Месси потерялся бы на поле вовсе. И это хорошо показывает нынешняя ситуация в Ман Сити, как только травмировался главный подносчик снарядов в лице Родри, а Де Брюйне уже просто не вывозит в силу возраста, статистика Холанда очень резко упала на самое дно, а сам норвежец в большинстве матчей просто растворился на поле. Так что сравнение в данном случае проигрышное для тебя. А рассказывать каким станет Холанд через 15 лет - это всё разговоры в пользу бедных.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
        вчера в 17:13, ред.
        Давайте. Насчёт "Вы", - не вопрос.
        А насчёт медийной личности..., в вашем понимании, имхо, она носит ярко выраженный, - одиозный уклон, что не есть гуд.

        P.S. И кстати... Вы пишите, что не разделяете поведения норвега, но увы, ваша адвокатская риторика, в контексте вояжа Холанда в Молдову, говорит об обратном. Ещё как разделяете, и даже поддерживаете.
        А вот теперь, всё!))
        arzamas
        arzamas
        вчера в 16:10
        Звездун усталь и хотель отдыхай.)
        Baggio R.
        Baggio R.
        вчера в 15:39
        "Что сказать за Холанда, пацанва, шпанята" - что за гопота это писала?
        Ilya Seedyakin
        Ilya Seedyakin ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
        вчера в 15:31
        Вопрос таки понятен, только ответ мало кому понравится, здесь нельзя сказать "Пошел нах4й!", вернее можно, но делать это надо очень изысканно, ведь ты - Эрлинг!
        Ilya Seedyakin
        Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 15:25
        Во-первых давайте всё таки на Вы, ибо не побратимы, ну а во вторых медийная личность сама в праве выбирать кем ей быть и кому отвечать, будь то Филькой Киркоровым или кем другим... так же и Эрлинг годен получать свою зп от шейхов а на медийность сказать "кю я ваши именины!", вот и всё!
        He Э Г О И СТ
        He Э Г О И СТ
        вчера в 14:49
        По сравнению с Авейру, норг ангел небесный.. Хе.. ☝️
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
        вчера в 14:25, ред.
        Ну... предысторию хамства звезды, как обстоятельство, влияющего на её непристойное поведение, тоже ведь опускать нельзя. Верно ? Кришка вон тоже телефон аутисту разбил..., однако сама ситуация к этому располагала: проигрыш команды, конфуз игрока, е*нутая мамаша, которая за больным ребёнком не следит..., в общем многое чего...
        Ну а тут то всё донельзя наоборот: сборная выиграла, сам Холанд забил гол, персофаны приветствуют и дарят овации, дети в ожидании кумира... И вдруг нате вам - бык из под кровати !
        Agamaga___05
        Agamaga___05
        вчера в 14:15
        Может на него подействовало Молдавское вино?!
        Сейчас из всего скандал делают, со всех сторон накинулись на футболистов. Вини лайк поставил турчанке, его начали обвинять в педофилии, этот норвежец их не угодил тем, что мимо пацанвы прошёл.
        Эмоции у всех разные, Криш тоже бывало из себя выходил и пинал того, кто попадётся.
        Кавер
        Кавер ответ Listoff (раскрыть)
        вчера в 14:01
        Речь о детях так-то
        Кавер
        Кавер
        вчера в 13:59
        Г...а кусок
        Bryan
        Bryan ответ Incredulous (раскрыть)
        вчера в 13:46
        Начал читать коммент и вижу слов про Бензема, я-то тоже могу сравнить того же Мбаппе с Роналдо, который Назарио, и найти его недостатки. И цитирую твои комплименты на Бензема: "Карим умел играть, адаптируясь к разным соперникам, если мало получал мяч, то не брезговал опускаться к середине поля, а иногда и на свою половину поля в поисках мяча, отлично взаимодействовал с партнёрами по команде, играя в короткий пас в чужой штрафной, помимо того, что сам забивал, не жадничал и отдавал много голевых передач, двигался по всей линии штрафной, часто отвлекал внимание соперника, собирая на себе несколько защитников оппонента, после чего отдавал пас на открывшегося партнёра по команде. Вот это умный игрок, с высоким футбольным интеллектом." Весь твой коммент сравнение Бенза и Холанда, а 90 процентов это его комплименты. Не стал дочитать, потому что эти аспекты своей игры Бензема начал показывать в каком возрасте и в каком положении? С 21-го года? А когда он пришел в Реал что он тогда сделал? Он перешел в Реал когда ему было 22 как и Холанд в Сити. Но что сделал Бензема тогда? Стал лучшим бомбардиром команды и чемпионата и ЛЧ и побивал рекорды? Неееет, запарывал моменты без какой-либо остановки когда выходил на поле. Мой друг болел и болеет за Реал, и он про тогдашнего Карима не смог высказаться без оскорблений, потому что он был настолько ужасен. Вспомни про тогдашнего Бензема. Когда он стал лидером Реала? В 34 года? Когда получил ЗМ? в 36 лет? А Холанд все это делал и делает в 22 года. Этот Холанд через 15 лет станет умнее в игровом плане и даже умнее Бензема. В возрасте, когда Бензема был просто лысеньким пацанчиком, который даже не был основным в Реале, Холанд в этом возрасте выиграл ЛЧ, заслужил ЗМ, стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ, побил рекорды голов за сезон и в АПЛ и в ЛЧ, в одном матче плей оффа ЛЧ забил 5 и рекорды устанавливал без остановки. Проигрышное для тебя сравнение.
        Incredulous
        Incredulous ответ Bryan (раскрыть)
        вчера в 13:21
        Не буду говорить за многих, приведу пример на одном ЦН с футбольным интеллектом, так как смотрел большинство матчей за его карьеру. Это Карим Бензема. Тоже ЦН как и Холанд, вот только Карим умел играть, адаптируясь к разным соперникам, если мало получал мяч, то не брезговал опускаться к середине поля, а иногда и на свою половину поля в поисках мяча, отлично взаимодействовал с партнёрами по команде, играя в короткий пас в чужой штрафной, помимо того, что сам забивал, не жадничал и отдавал много голевых передач, двигался по всей линии штрафной, часто отвлекал внимание соперника, собирая на себе несколько защитников оппонента, после чего отдавал пас на открывшегося партнёра по команде. Вот это умный игрок, с высоким футбольным интеллектом. А Холанд это рядовой нападающий-таран, который играет не за счёт мысли, а за счёт габаритов.
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