В Молдове выразили недовольство поведением Холанда после матча отбора ЧМ

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вчера, 08:38

В Молдове высказались о поведении нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии после матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Норвежская команда одержала на выезде крупную победу со счётом 5:0, форвард отметился голом на 23-й минуте. В Telegram-канале «KP Moldova» появилась следующая публикация: