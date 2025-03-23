В Молдове выразили недовольство поведением Холанда после матча отбора ЧМ

В Молдове высказались о поведении нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда после матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Норвежская команда одержала на выезде крупную победу со счётом 5:0, форвард отметился голом на 23-й минуте. В Telegram-канале «KP Moldova» появилась следующая публикация:
Что вам сказать, народ, за одного из самых дорогих футболистов Эрлинга Холанда, который этим вечером играл в составе сборной Норвегии против ребят из Молдовы?
Редкой оказался ваш Холанд свиньей. После матча толпа ребятишек на стадионе «Зимбру» стояла с плакатами, где было написано его имя — пацанва кричала «Холанд!» и ждала, чтобы он подошел к ним и, как минимум, пожал им руки или, как максимум, дал бы шпанятам автографы. Это же какая память юным любителям футбола на всю жизнь! Была бы.
«Звезда» оказался звездуном, проигнорировав фанатов. Позже, на пресс-конференции, норвежец отказался общаться со своим двойником из Молдовы. Просто встал и ушёл.
А теперь сравните его с Криштиану Роналду, который в Кишиневе не отказал маленькому фанату (смотрите видео). Казалось бы, мелочь. Но вот она разница между великим Роналду и знаменитым норвежцем. Такие дела.