Футболисты и тренеры ЦСКА посетили в Белграде баскетбольный матч

Игроки и тренерский штаб ЦСКА посетили в Белграде матч баскетбольной Евролиги между «Партизаном» и «Анадолу Эфес» в преддверии завтрашней товарищеской игры с футболистами сербского клуба.
Российскую команду тепло встретили на трибунах баннером «Добро пожаловать, братья армейцы». Когда главный тренер москвичей Марко Николич, вратарь Игорь Акинфеев и другие представители «армейцев» подходили к своим местам, весь зал разразился аплодисментами.
Также сербы массово скандировали «ЦСКА!» На стадионе собралось около 20 тысяч болельщиков.