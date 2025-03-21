Футболисты и тренеры ЦСКА посетили в Белграде баскетбольный матч

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вчера, 23:29

Игроки и тренерский штаб ЦСКА посетили в Белграде матч баскетбольной Евролиги между «Партизаном» и «Анадолу Эфес» в преддверии завтрашней товарищеской игры с футболистами сербского клуба.

Российскую команду тепло встретили на трибунах баннером «Добро пожаловать, братья армейцы». Когда главный тренер москвичей , вратарь и другие представители «армейцев» подходили к своим местам, весь зал разразился аплодисментами.