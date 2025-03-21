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Футболисты и тренеры ЦСКА посетили в Белграде баскетбольный матч

вчера, 23:29
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

Игроки и тренерский штаб ЦСКА посетили в Белграде матч баскетбольной Евролиги между «Партизаном» и «Анадолу Эфес» в преддверии завтрашней товарищеской игры с футболистами сербского клуба.

Российскую команду тепло встретили на трибунах баннером «Добро пожаловать, братья армейцы». Когда главный тренер москвичей Марко Николич, вратарь Игорь Акинфеев и другие представители «армейцев» подходили к своим местам, весь зал разразился аплодисментами.

Также сербы массово скандировали «ЦСКА!» На стадионе собралось около 20 тысяч болельщиков.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:04
Приятная братская обстановка...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:38
Молодцы ребятушки . Да и сербы молодцы . Респект им за поддержку, братушки .
Гость
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