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Футболку игрока «Рейнджерс» с матча против «Селтика» выставили на продажу

вчера, 23:50
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)2 : 3Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Футболку полузащитника «Рейнджерс» Вацлава Черны с матча против «Селтика» выставили на торги.

В игре 30-го тура чемпионата Шотландии футболист облил водой болельщиков соперника, празднуя победный гол нападающего Игмане Хамзы. Это вызвало возмущение среди фанатов хозяев поля, в ситуацию пришлось вмешаться полиции и службе безопасности.

Как сообщается, инцидент расследуется Футбольной ассоциацией Шотландии.

При этом футболку, в которой был игрок в том поединке, решили продать, выставив на одной из площадок. На данный момент она оценивается в 28,616 евро.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:15
Нашли неплохой способ дополнительного заработка, хотя "колым" )довольно опасен.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:17
Ну вот бывает и такое в Шотландии
Гость
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