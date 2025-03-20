Футболку игрока «Рейнджерс» с матча против «Селтика» выставили на продажу

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вчера, 23:50

Футболку полузащитника «Рейнджерс» с матча против «Селтика» выставили на торги.

В игре 30-го тура чемпионата Шотландии футболист облил водой болельщиков соперника, празднуя победный гол нападающего Игмане Хамзы. Это вызвало возмущение среди фанатов хозяев поля, в ситуацию пришлось вмешаться полиции и службе безопасности.

Как сообщается, инцидент расследуется Футбольной ассоциацией Шотландии.

При этом футболку, в которой был игрок в том поединке, решили продать, выставив на одной из площадок. На данный момент она оценивается в 28,616 евро.