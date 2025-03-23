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«СКА-Хабаровск» подал лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге

вчера, 14:25

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев сообщил источнику, что клуб подал на лицензирование для участия в Российской Премьер-Лиге.

Да, мы подали на лицензию РПЛ. Глобальных задач перед сезоном не ставилось, просто играем, идём от матча к матчу, набираем очки. Но результат есть, футбол, считаю, показываем хороший – а губернатор у нас амбициозный. И состав подобрали серьёзный.

Хотя, чтобы получить лицензию РФС-1, надо сделать ещё уйму всего. Прибывший на игру с «Ротором» представитель РПЛ обозначил, что именно и по каким критериям.

На лицензию РФС-1 также подали документы «Балтика», «Торпедо», «Сочи», «Урал» и «Черноморец».

Хабаровская команда после 25 матчей занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 38 очков.

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Comentarios
Comentarios ответ 4xrrwtrcrzjx (раскрыть)
вчера в 23:03
Не так уж и долго 8 часов лету. Зато выспаться можно
112910415
112910415
вчера в 16:52
лицензия лишней не бывает !
Alprish
Alprish
вчера в 16:12
Подать лицензию еще не значит там играть.
nubom
nubom
вчера в 15:20
Киса, – продолжал Остап, – давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу:
"Решающая игра РПЛ: "Динамо" Владивосток - "Балтика" Калининград".
sihafazatron
sihafazatron ответ 4xrrwtrcrzjx (раскрыть)
вчера в 15:19
А самим Ска сколько ездить? Что-то они не ноют об этом)))
gxkyb85ne2nr
gxkyb85ne2nr
вчера в 15:12
Стоит пожелать СКА Х только удачи.
4xrrwtrcrzjx
4xrrwtrcrzjx
вчера в 14:37
В РПЛ будут не рады, очень далеко надо ездить на матчи
Гость
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