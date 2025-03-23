«СКА-Хабаровск» подал лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге

Генеральный директор « СКА -Хабаровск» Алексей Кандалинцев сообщил источнику, что клуб подал на лицензирование для участия в Российской Премьер-Лиге.

Да, мы подали на лицензию РПЛ . Глобальных задач перед сезоном не ставилось, просто играем, идём от матча к матчу, набираем очки. Но результат есть, футбол, считаю, показываем хороший – а губернатор у нас амбициозный. И состав подобрали серьёзный.