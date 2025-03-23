«СКА-Хабаровск» подал лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев сообщил источнику, что клуб подал на лицензирование для участия в Российской Премьер-Лиге.
Да, мы подали на лицензию РПЛ. Глобальных задач перед сезоном не ставилось, просто играем, идём от матча к матчу, набираем очки. Но результат есть, футбол, считаю, показываем хороший – а губернатор у нас амбициозный. И состав подобрали серьёзный.
Хотя, чтобы получить лицензию РФС-1, надо сделать ещё уйму всего. Прибывший на игру с «Ротором» представитель РПЛ обозначил, что именно и по каким критериям.
На лицензию РФС-1 также подали документы «Балтика», «Торпедо», «Сочи», «Урал» и «Черноморец».
Хабаровская команда после 25 матчей занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 38 очков.
"Решающая игра РПЛ: "Динамо" Владивосток - "Балтика" Калининград".
"Решающая игра РПЛ: "Динамо" Владивосток - "Балтика" Калининград".