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Нобоа посетит матч легенд «Зенита», посвящённый столетию клуба

вчера, 11:47

Бывший игрок «Зенита» Кристиан Нобоа сообщил о своём намерении присутствовать на предстоящем матче легенд клуба, посвящённом столетию команды.

О работе в футболе в России пока не думал, но скоро я вернусь в страну, 25 мая буду в Санкт‑Петербурге, меня пригласил «Зенит» на большую вечеринку, где будут мои друзья, бывшие партнеры, Сергей Семак и все‑все‑все.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 18:04
Хороший игрок был
lotsman
lotsman
вчера в 12:40
Так он играть будет или только на сабантуй приедет?)
aiz27
aiz27 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:26
Понял, спасибо.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:18
Ничего удивительного в этом нет.
49zhqr6auqt8
49zhqr6auqt8
вчера в 12:14
Нобоа всегда был полезным игроком, его посещение украсит праздник.
alexgurzan
alexgurzan ответ aiz27 (раскрыть)
вчера в 11:59
Добрый день.
Потому что у него 0 очков за игру:

Сыграно менее 60 минут +1
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник -1
shur
shur
вчера в 11:56
...много не пейте! С Наступающим!!
Гость
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