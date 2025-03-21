Нобоа посетит матч легенд «Зенита», посвящённый столетию клуба

Бывший игрок «Зенита» Кристиан Нобоа сообщил о своём намерении присутствовать на предстоящем матче легенд клуба, посвящённом столетию команды.
О работе в футболе в России пока не думал, но скоро я вернусь в страну, 25 мая буду в Санкт‑Петербурге, меня пригласил «Зенит» на большую вечеринку, где будут мои друзья, бывшие партнеры, Сергей Семак и все‑все‑все.
Потому что у него 0 очков за игру:
Сыграно менее 60 минут +1
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник -1
Потому что у него 0 очков за игру:
Сыграно менее 60 минут +1
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник -1