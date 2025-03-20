Московское и махачкалинское «Динамо» договорились о сотрудничестве

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сегодня, 18:27

Махачкалинское и московское «Динамо» достигли договорённости о сотрудничестве в вопросах развития.

В Москве в формате конференции прошла встреча руководства и представителей двух клубов.

Руководители направлений обоих клубов рассказали коллегам о своих наработках и поделились предложениями о возможных вариантах сотрудничества в профильных сферах.

Стороны обсудили взаимодействие детско-юношеских академий двух клубов, сотрудничество по линии медицинских служб, нюансы работы со спонсорами, маркетинговые проекты, PR и медиа, оптимизацию работы за счёт дополнительной цифровизации процессов, совместные благотворительные проекты и инициативы для болельщиков.

По итогам конференции были обозначены сроки и форматы реализации ряда договорённостей.