Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Московское и махачкалинское «Динамо» договорились о сотрудничестве

сегодня, 18:27

Махачкалинское и московское «Динамо» достигли договорённости о сотрудничестве в вопросах развития.

В Москве в формате конференции прошла встреча руководства и представителей двух клубов.

Руководители направлений обоих клубов рассказали коллегам о своих наработках и поделились предложениями о возможных вариантах сотрудничества в профильных сферах.

Стороны обсудили взаимодействие детско-юношеских академий двух клубов, сотрудничество по линии медицинских служб, нюансы работы со спонсорами, маркетинговые проекты, PR и медиа, оптимизацию работы за счёт дополнительной цифровизации процессов, совместные благотворительные проекты и инициативы для болельщиков.

По итогам конференции были обозначены сроки и форматы реализации ряда договорённостей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба не сдержал слёз во время гимна России перед матчем с Гренадой
Вчера, 20:18
Карпин: «Дзюба будет капитаном сборной России в матче против Гренады»
18 марта
Чеферин может посетить матч сборной России в конце года
18 марта
У главы РПЛ нет информации о возможном открытии аэропортов на юге России
18 марта
Карпин назвал игроков, с которыми планирует индивидуально поговорить
17 марта
Мартинс показал футболку «Кто мы? Мясо!» после гола «Зениту»
17 марта Фото
Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:03
Толково и логично.)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:32, ред.
Ну это ещё после 4:0 понятно что они договорились, по крайней мере я в том момент сразу так подумал что сотрудничают
ee4uuj7vb6qf
ee4uuj7vb6qf
сегодня в 18:32
У москвичей появился фарм-клуб в РПЛ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 