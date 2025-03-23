ФК ZOV пропустит следующий сезон

Футбольный клуб ZOV объявил о том, что не примет участия в следующем сезоне.

Дорогие болельщики, партнёры и друзья клуба, с сожалением сообщаем, что ФК ZOV вынужден пропустить сезон 2025/2026. Это сложное и тяжёлое решение, к которому мы пришли после тщательного анализа текущей ситуации. Мы понимаем, насколько важно для наших преданных болельщиков видеть команду на поле, и разделяем вашу боль.

Однако сейчас перед нами стоит задача укрепить клуб, заложить фундамент для будущего и вернуться сильнее.

Мы благодарим каждого, кто остаётся с нами в этот непростой период. Ваше доверие и поддержка вдохновляют нас двигаться вперёд.

В скором времени клуб ждёт новый этап, следите за новостями в наших социальных сетях.