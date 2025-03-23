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«Черноморец» переиграл «Чайку» в матче Первой лиги

вчера, 20:24
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)0 : 2Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

«Чайка» проиграла «Черноморцу» в 25-м туре Первой лиги (0:2).

Егор Иванов забил на 17-й минуте, Гедеон Гузина отличился на 64-й.

После этой игры «Чайка» идет на 10-м месте (30 пунктов), «Черноморец» расположился на 4-й строчке (43 балла).

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Все комментарии
Ed_Magic
Ed_Magic
сегодня в 01:31
В этом сезоне стоит задача попасть в стыки, а там как пойдёт ! На будущий сезон стоит 100% задача - выход в РПЛ !!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:45
Вот так... А ещё осенью, при старом тренере, Черноморец с опаской поглядывал на зону вылета. Тогда он опасался второй лиги, а теперь громко стучится в РПЛ. А ведь после смены тренера никаких громких приобретений не было - всё за счёт внутренних резервов. Интересно, а Черноморец ставит задачу выхода в высший дивизион российского футбола? Или ещё не готов. Знаю одно, он точно не хуже некоторых команд РПЛ.
Forwert
Forwert
вчера в 21:11
Вот Черноморец хочет в РПЛ, в отличие от Сочи.
ggzs6n3rf5z7
ggzs6n3rf5z7
вчера в 20:49
Черноморец ещё поборется за РПЛ.
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