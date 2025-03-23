«Черноморец» переиграл «Чайку» в матче Первой лиги

1742750643

вчера, 20:24

«Чайка» проиграла «Черноморцу» в 25-м туре Первой лиги (0:2).

Егор Иванов забил на 17-й минуте, Гедеон Гузина отличился на 64-й.

После этой игры «Чайка» идет на 10-м месте (30 пунктов), «Черноморец» расположился на 4-й строчке (43 балла).