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«Краснодар» забил шесть голов в ворота «Амкала», у Кобнана Мозеса 5 мячей

вчера, 17:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар6 : 1Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

«Краснодар» разгромил «Амкал» в товарищеском матче (6:1).

У «быков» Дэвид Кобнан Мозес забил на 8-й, 10-й, 31-й, 44-й и 67-й минуте, Олакунле Олусегун на 90+1-й реализовал пенальти. Гости ответили мячом Леона Сабуа «с точки» на 45+2-й.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:30
Я сам офигел! (смеюсь!)
shur
shur ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:15
...спасибо большое, бес попутал, конечно, комент снял ,старость не радость!!!
Kosmos58
Kosmos58 ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:50
Амкал, Акрон ... Почувствуйте разницу!.. При чём Дзюба?!.
протон
протон
вчера в 19:31
Кобнана надо против Зенита выпускать, а Федю выгнать, к чертовой бабушке. Зря только чье то место занимает.
valt134
valt134
вчера в 19:21
Тут 5 положил. До этого победный Ростову забил. Похоже Кобнан в хорошей форме.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 19:19
Амкал задачу минимум выполнил, забил гол)
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:19
А другого результата думаю никто не ожидал
Glosser
Glosser
вчера в 18:08
Амкал, конечно, соперник не для Краснодара.
drug01
drug01
вчера в 17:58
Это отличная разминка на заметку Зениту!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:53
Это был всего лишь товарищеский матч. Лучше бы Краснодар столько забивал в чемпионате России. Кстати, голы в обеих командах забивали только иностранцы - это не есть хорошо. Посмотрим на них в официальных играх. Ведь на кону Золотые медали.
TheBoLt
TheBoLt ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:52
На Быков липнут клубы Медиалиги. Нашли лазейку через Галицкого договариваться. А Быкам игровая практика не помешает
112910415
112910415
вчера в 17:48
не очень сильного соперника подобрали
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:48
Показали Амкалу его место .
А то корону нацепили на себя.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:48, ред.
К 26 минуте Краснодар нанес 3 удара в каркас ворот. Счет уже мог быть 5:0 к этому моменту. Кто-нибудь когда-нибудь видел, как Петров наносит удар головой в падении? Теперь, кажется, я видел всё

Единственный гол в ворота Быков забил воспитанник Краснодара, и то - с пенальти. Можно сказать, что сегодня играл только Краснодар
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:45
Кобнан варвар))))
прям у Балтики списали)
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