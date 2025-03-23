«Краснодар» забил шесть голов в ворота «Амкала», у Кобнана Мозеса 5 мячей

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вчера, 17:33

«Краснодар» разгромил «Амкал» в товарищеском матче (6:1).

У «быков» Дэвид Кобнан Мозес забил на 8-й, 10-й, 31-й, 44-й и 67-й минуте, Олакунле Олусегун на 90+1-й реализовал пенальти. Гости ответили мячом Леона Сабуа «с точки» на 45+2-й.