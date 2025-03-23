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Сборная Грузии крупно обыграла команду Армении, Кварацхелия забил гол

вчера, 18:51
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия6 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Сборная Грузии разгромила команду Армении в ответном стыковом матче Лиги наций (6:1, первый матч 3:0).

Автогол Вараздата Арояна на 4-й минуте вывел хозяев поля вперед. Жорж Микаутадзе удвоил преимущество команды на 14-й, Георгий Чакветадзе забил третий мяч коллектива на 23-й, а на 27-й отличился Отар Китеишвили. На 35-й Микаутадзе оформил дубль, Эдгар Севикян на 48-й отыграл один из мячей, а на 63-й отметился Хвича Кварацхелия.

В следующем розыгрыше турнира Грузия останется в Лиге B, Армения — в Лиге C.

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Источник: soccer.ru
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22 марта
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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:04
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:14
    Принципиальное кавказское дерби... разгром полнейший...
    Арбалет
    Арбалет
    вчера в 20:37
    Стоило Тикнизяну в сборной Армении появиться и вот итог.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:28
    Настоящий Лидер этой сборной Грузии Микаутадзе
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 20:22
    Качество игроков в Армении снижается так же, как качество армянского коньяка.
    9dfkvwhr669a
    9dfkvwhr669a
    вчера в 20:14
    Грузия деклассировала Армению. И за что так?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:13
    Хвича просто монстр!...
    69brzfkf6v9q
    69brzfkf6v9q
    вчера в 20:11
    Нужно брать Захаряна в сборную Армении, тогда она не проиграет.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 19:48
    9-1 это генацид от сб.Грузии))
    надеюсь, банда Вилли Саньоля выйдет на ЧМ 2026
    112910415
    112910415
    вчера в 19:46
    у Армении полная безнадёга (
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:33
    Сегодня многие команды забивают по 6 голов - интересно к чему бы это ?)))
    bc47ubzbk925
    bc47ubzbk925
    вчера в 19:33
    Ещё несколько лет назад у армян была интересная боеспособная сборная, но у всего есть срок годности.
    НЕ хейтер
    НЕ хейтер ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:27
    факт
    Capral
    Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Ну если эта победа, скорее говорит не о силе Грузии, а о слабости соперника, то как это могло быть славной охотой? Не вижу логики.
    Capral
    Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 19:17
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 19:13
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 19:08
      Славная была охота. Такой счёт говорит скорее не о силе Сборной Грузии, а о слабости их соперников... Нынешнее поколение армянских футболистов ничего из себя не представляет, потому и сборной Армении, как таковой, просто нет. А вот сборная Грузии, хорошая команда европейского уровня, есть у неё и свои звёзды....
      gpwwrnc7dk7m
      gpwwrnc7dk7m
      вчера в 18:55
      Хвича не прав , обломал ставку
      Гость
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