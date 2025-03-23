Сборная Грузии крупно обыграла команду Армении, Кварацхелия забил гол

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вчера, 18:51

Сборная Грузии разгромила команду Армении в ответном стыковом матче Лиги наций (6:1, первый матч 3:0).

Автогол Вараздата Арояна на 4-й минуте вывел хозяев поля вперед. Жорж Микаутадзе удвоил преимущество команды на 14-й, Георгий Чакветадзе забил третий мяч коллектива на 23-й, а на 27-й отличился Отар Китеишвили. На 35-й Микаутадзе оформил дубль, Эдгар Севикян на 48-й отыграл один из мячей, а на 63-й отметился Хвича Кварацхелия.

В следующем розыгрыше турнира Грузия останется в Лиге B, Армения — в Лиге C.