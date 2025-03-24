Роналду — первый игрок в истории, забивавший за сборную 22 года подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций с Данией (5:2). Он отличился на 72-й минуте игры.
Форвард стал первым футболистом в истории, который забивал за национальную команду на протяжении 22 лет подряд.
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Оливер Кан...
Луиш Фигу...
Паоло Мальдини...
Мишель Платини ...
Карл-Хайнц Румменигге ...
Деннис Бергкамп ...
Роберто Баджо ...
Марко ван Бастен...
Дэвид Бекхэм...
Лев Яшин...
Оливер Кан...
Луиш Фигу...
Паоло Мальдини...