Роналду — первый игрок в истории, забивавший за сборную 22 года подряд

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вчера, 09:17

Нападающий сборной Португалии забил гол в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций с Данией (5:2). Он отличился на 72-й минуте игры.

Форвард стал первым футболистом в истории, который забивал за национальную команду на протяжении 22 лет подряд.