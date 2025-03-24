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Роналду — первый игрок в истории, забивавший за сборную 22 года подряд

вчера, 09:17
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия5 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций с Данией (5:2). Он отличился на 72-й минуте игры.

Форвард стал первым футболистом в истории, который забивал за национальную команду на протяжении 22 лет подряд.

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Все комментарии
RM_35
RM_35 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 20:07
чемпион мира - аргентина, а не он, а лучший игрок того турнира, Мбаппе тогда уже!!!
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 19:13
Читай внимательно мой коммент. Чел врёт на счёт Месси. Говоря, что его не позвали в сборную. Хотя он просто травмирован. И когда это Месси не звали в сборную?.. Заслуги же Авейру в победах сборной - никакие.. Финал 2004 года они слили. Финал 2016 выиграли без него, пройдя туда, не встретив ни одного топа на пути. Авейру - балласт, который тянет сборную на дно. 180 минут в последних играх с Данией это доказали сполна. Если бы его не усадили на лавку - Португалия в очередной раз отлетела бы. Как это было на всех ЧМ и ЧЕ, где он был худшим игроком. Пусть идёт и тренирует пенали. Позорище.. ☝️
Per4ick
Per4ick ответ He Э Г О И СТ (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
так это вы врете, как он мог тянуть сборную на дно аж 22 года, если все главные успехи в истории сборной Португалии связаны именно с его участием. Португалия не Аргентина Франция Германия Италия или Испания что бы быть фаворитом на чемпионате мира или европы, они даже в финалы никогда не выходили до 2004 года пока не появился Криштиану Душ Сантуш Авейру
Per4ick
Per4ick ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
так пенальтист как раз был месся на ЧМ, аж 5 раз больше всех за всю историю одного турнира
Futurista
Futurista ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 13:42, ред.
С вами не согласны...

Мишель Платини ...
Карл-Хайнц Румменигге ...
Деннис Бергкамп ...
Роберто Баджо ...
Марко ван Бастен...
Дэвид Бекхэм...
Лев Яшин...
Оливер Кан...
Луиш Фигу...
Паоло Мальдини...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 13:34
Чемпион мира и лучший игрок чемпионата мира - только этими достижениями Месси перекрывает все достижения португальского пенальтиста
112910415
112910415
вчера в 13:33
крутое достижение, однако !
Futurista
Futurista
вчера в 13:01
Ямалям всяким бы столько в сборной продержаться, не то что забивать)...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:29
Великое достьиженее👍 вряд ли кто то сможет его побить потому что мало кто способен держать себя в форме на протежении столько лет и играть без спада не терять мотивации к футболу.⚽ В этом Рону нет равных!! Настоящий профи.
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:23
Такой рекорд должен продержаться десятки лет
RM_35
RM_35
вчера в 11:31
а еще кто то говорит что месся лучше!! чем он лучше, что больше левых ЗМ и все, в остальном рон его превосходит!! ему до рона как до луны!!
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:09
А причем тут Аргентина?. И почему "не позвав Месси", если у него травма?. Зачем врать.. И это естественно, если не играет Месси, команде нужно менять тактику. Что мешает Португалии сбросить балласт и играть так, как она начала играть после его замены, а не мучаться.. Хе..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ He Э Г О И СТ (раскрыть)
вчера в 10:53
Аргентина же в свою очередь выбрала правильную тактику на матч с Уругваем, не позвав Месси на столь важный матч. Как итог, победа.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:43
Молодец !!! Отличный нападающий,так и продолжать.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 10:38
22 года тянет Португалию на дно.. Это тоже достижение.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
gefn96ttg48x
gefn96ttg48x
вчера в 10:14
Еще один рекорд великого футболиста.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:55
Ну что.... как не крути, а лучший игрок Португалии даже сейчас. Конечно это вопрос к игрокам сборной в первую очередь, что 40 летний Рон на их фоне все ещё лучший, но тем не менее.... У него глаза горят просто. Человек и в 18 лет от игры кайфовал и сейчас кайфует..... истинная любовь к футболу.... самый большой фанат футбола из играющих в футбол.... Эпоха великих уходит. Горжусь тем, что мне повезло застать их игру и наслаждаться их игрой.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:51
Какая долгая и яркая карьера... На пути было множество разных препятствий. Но Роналду продолжает удивлять - с завидным постоянством он забивает голы, много голов... Первая тысяча голов в официальных матчах не за горами. Вот это будет праздник. Желаю Криштиану достичь своей цели, как можно скорее!!!
v5cmh7tk4gx4
v5cmh7tk4gx4
вчера в 09:32
Вряд ли кто побьёт этот рекорд
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:30
Не надо успокаиваться - гони до "тридцатки"...)))
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