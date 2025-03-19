Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив Гренаде

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сегодня, 20:55

Нападающий отметился голом в первом тайме товарищеского матча сборной России против сборной Гренады.

Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 31 гол. Он обогнал , на счету которого 30 голов.