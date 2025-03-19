Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив Гренаде

Нападающий Артём Дзюба отметился голом в первом тайме товарищеского матча сборной России против сборной Гренады.
Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 31 гол. Он обогнал Александра Кержакова, на счету которого 30 голов.
Дзюба точно не делает разницу. Если сейчас взять и махнуться с Гренадой форвардами, то картина не поменяется. Счёт будет такой же. Форвард Гренады тоже что-нибудь верное скорее всего забьёт. Дзюба не делает разницу. Забивает моменты, картину не портит и хорошо. Соболев такой же. Глушенков 50/50. Мне не нравится много хвалебных од по Глушенкову, если честно. А по нему чувствуется, что звёздную болезнь может быстро словить. Такой типаж. Его голы за Зенит в начале сезона - заслуга Вендела и других ассистентов. Дальний гол в ворота Ростова - ошибка вратаря. Я бы не расстроился, если бы оба ушли в Спартак. Даже хорошо бы стало на душе. Они бы были там, где должны быть.
А тогда был не только Халк, но и сильная полузащита. Выходили из группы ЛЧ. Как только они все ушли, Дзюба принял унылый вид вместе с командой в Лиге Чемпионов. И это факт. Не сделал Дзюба разницу ни в одной ЛЧ без Халка.
Дзюба точно не делает разницу. Если сейчас взять и махнуться с Гренадой форвардами, то картина не поменяется. Счёт будет такой же. Форвард Гренады тоже что-нибудь верное скорее всего забьёт. Дзюба не делает разницу. Забивает моменты, картину не портит и хорошо. Соболев такой же. Глушенков 50/50. Мне не нравится много хвалебных од по Глушенкову, если честно. А по нему чувствуется, что звёздную болезнь может быстро словить. Такой типаж. Его голы за Зенит в начале сезона - заслуга Вендела и других ассистентов. Дальний гол в ворота Ростова - ошибка вратаря. Я бы не расстроился, если бы оба ушли в Спартак. Даже хорошо бы стало на душе. Они бы были там, где должны быть.
А тогда был не только Халк, но и сильная полузащита. Выходили из группы ЛЧ. Как только они все ушли, Дзюба принял унылый вид вместе с командой в Лиге Чемпионов. И это факт. Не сделал Дзюба разницу ни в одной ЛЧ без Халка.