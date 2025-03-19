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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив Гренаде

сегодня, 20:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 0Логотип футбольный клуб ГренадаГренадаМатч завершен

Нападающий Артём Дзюба отметился голом в первом тайме товарищеского матча сборной России против сборной Гренады.

Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 31 гол. Он обогнал Александра Кержакова, на счету которого 30 голов.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:27
А вот спрашивается зачем было это говорить что только два партнёра пытались на него сыграть. Ну как то я не знаю
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 22:21
Да что вы так накинулись на Дзюбу то ? Этот матч все равно ни чего не значит т.к. сборная и клубы находятся «под куполом», а так хоть кто-то порадуется - рекорд по забитым годам за сборную - Есть, дебют за сборную - Есть, серия без поражений - Есть.
Дайте хоть кому-то порадоваться.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:18
Дзюба попал в Зенит из-за смены лимита. Так бы играл Рондон, который забил бы в этих играх больше)
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:17
Кое как досмотрел этот матч. В основном, как и большинство, из-за Дзюбы. Пока он был на поле, хоть как-то играли и как отметил дзюба в интервью, только два партнёра пытались на него сыграть. Например Горшков категорически не замечал. Это бросалось в глаза. Сама игра напоминала по уровню молодёжки до 19 лет. Не ожидал такой игры.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:08
Да, забыл главное. Кому забивал Кержаков, и кому Артём ?...
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 22:08
Пора фильм снимать про рукаку, даже слезупустил. А вообще за капитанскую повязку сборной обидно, зашквар полный!!!
Sergo81
Sergo81 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 22:07
Керж мог забыть ножницами и забивал, но не через себя. А боковыми. Помню пару таких мячей.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:07
Это Халк в него 85 раз попал и срикашетило в ворота...
СПб- версия)...
cska1948
cska1948 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 22:02
Дзюба сыграл в 181 матче за «Зенит» и забил 85 голов. И ни один из его голов не делал разницу?
Futurista
Futurista ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 22:01, ред.
Ибрагимович не за шведский клуб прославился)...так что Швеция ни при делах...да и он такой швед, как я балерина...
sv_1969
sv_1969 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 21:57
Вопросов не имею! Я Вам про Фому .....ну Вы поняли)))
Futurista
Futurista ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 21:56, ред.
Тоже вариант)...даже спорить не буду...просто привел пример одного из мнений...
Сколько болельщиков разных команд и игроков столько и мнений...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:56
ну откройте статистику бомбардиров чемпионата, поищите там молодежь
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:56
Всё правильно.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:56
Ну Месси смог и без них взять трофеи. А Дзюбу без Халка в евровесне я особо не помню.

Да и как-то смотришь. Швеция, например, вроде особо то не футбольная страна. Но у них был Ибрагимович. А сейчас Дьёкереш с Исаком … А у нас Дзюба) Ну в принципе наш уровень)
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:55
Вот тут согласен с Вами! Раньше об этом писал!
sv_1969
sv_1969 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 21:55
Разве у нас нет молодежи , чтобы хоть кого то наигрывать? Ясен пень что ВГ сказали поставить Дзюбу!Иначе он не в жисть не взял его! Вызывать 36 летнего игрока на ТАКОЙ матч это же только как раз для такого рекорда!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:55
без Месси не было бы никакого Хави и Иньесты. именно он забивал голы с их самых обычных передач, причем сам Месси отдал голевых передач больше, чем Хави и Иньеста вместе взятые
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:53
Артемка шоураннер сегодняшнего вечера
Futurista
Futurista ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 21:51
Ну да ну да)...поговаривают, что даже Месси без Хави и Иньесты в Барсе был бы средним футболистом)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 21:51
Печалька, что интерес этот матч вызывает только из-за того, что в нём Артём может ( или должен ) установить рекорд. В матче с самой Гренадой !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 21:51
Дзюба круче Кержакова по всем статьям, он гораздо умнее
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:48
Керж вытаскивал Зенит не раз. Керж мог забить ножницами через себя, положить дальний в 9 или извернуться рыбкой в падении головой. У Дзюбы таких голов в Зените не было.
Кержакову не повезло на Евро 2012. Но даже топовые игроки проваливают иногда скоротечные турниры. Вообще той сборной дико не повезло, играла она хорошо.

А Халк как раз делал огромную разницу. Поэтому при нём всегда в евровесну выходили. И Дзюба забивал)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:44
ну а в чем проблема то? зато весь соссер и еще полроссии следит за новостями и этим матчем, хоть какой-то интерес к футболу проявился из-за Артема
adekvat
adekvat
сегодня в 21:42, ред.
А Карпин становится лучшим тренером, кто лет через 20 смотря статистику сборной будет разбираться с кем играли. Было у меня 15 женщин, правда 14 из них резиновые но не суть. Этот его гол напомнил мне его половой акт из знаменитого видео.
Futurista
Futurista ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 21:41, ред.
Разницу делает команда в целом, а не отдельные её игроки...если конечно они не Пеле и не Марадона)...но мы же о Дзюбе и Кержакове говорили...так что...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 21:41
Все предыдущие матчи за сборную Артём пропустил и не играл, так как гл.тренер попросту игнорировал его в связи с давней неприязнью. И вот когда речь зашла о рекорде, Артём вдруг оказался в составе, да ещё в роли капитана. Карпин стал к нему более благосклонен ? Да нет же. Кому - то было надо, чтобы Дзюба обогнал Кержакова и стал первым.
Но это лишь мои выкладки касательно Артёма. Выкладки исходя из ситуации в сборной и положения в ней Артёма. Поверьте, и без него сборная прекрасно бы обошлась в этих ничего не значащих матчах.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:37, ред.
Я скажу так: футбол делится на тех, кто делает разницу, кто не портит картину и кто играет плохо.

Дзюба точно не делает разницу. Если сейчас взять и махнуться с Гренадой форвардами, то картина не поменяется. Счёт будет такой же. Форвард Гренады тоже что-нибудь верное скорее всего забьёт. Дзюба не делает разницу. Забивает моменты, картину не портит и хорошо. Соболев такой же. Глушенков 50/50. Мне не нравится много хвалебных од по Глушенкову, если честно. А по нему чувствуется, что звёздную болезнь может быстро словить. Такой типаж. Его голы за Зенит в начале сезона - заслуга Вендела и других ассистентов. Дальний гол в ворота Ростова - ошибка вратаря. Я бы не расстроился, если бы оба ушли в Спартак. Даже хорошо бы стало на душе. Они бы были там, где должны быть.

А тогда был не только Халк, но и сильная полузащита. Выходили из группы ЛЧ. Как только они все ушли, Дзюба принял унылый вид вместе с командой в Лиге Чемпионов. И это факт. Не сделал Дзюба разницу ни в одной ЛЧ без Халка.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:30
а чем Дзюба хуже других российских игроков? кого не пригласили в сборную, место какого нападающего он занял?
Futurista
Futurista ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 21:22, ред.
Ну у вас теперь два нормальных...Глушенков и Соболев...пусть забивают...Халка только нет)...но эти и вдвоём не забьют столько сколько Дзюба забил)...
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