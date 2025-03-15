Холанд сделал 100-е голевое действие в АПЛ и установил рекорд

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сегодня, 18:31

Нападающий «Манчестер Сити» забил гол в матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги с «Брайтоном». Норвежец отметился на 11-й минуте игры, реализовав пенальти.

Таким образом, форвард стал первым игроком в истории АПЛ , который отметился 100 голевыми действиями менее чем за 100 игр. Сегодняшний поединок для футболиста 94-й в турнире.

Теперь на счету Холанда 84 гола и 16 результативных передач.