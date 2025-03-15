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Холанд сделал 100-е голевое действие в АПЛ и установил рекорд

сегодня, 18:31
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги с «Брайтоном». Норвежец отметился на 11-й минуте игры, реализовав пенальти.

Таким образом, форвард стал первым игроком в истории АПЛ, который отметился 100 голевыми действиями менее чем за 100 игр. Сегодняшний поединок для футболиста 94-й в турнире.

Теперь на счету Холанда 84 гола и 16 результативных передач.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:50
Одним словом - бомбардир!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 19:46
не факт. что в том самом матче холанд забил бы 6 и более мячей.
прямо сейчас норвежцу вытаскивать команду наверх, забивать и забивать.
но нет...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:47
главное всё равно как команда выгребет из кризиса, если плохо то рекорд вряд ли добавит радости за этот сезон
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:45
А мог побить рекорд Месси по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов. После пятого забитого мяча Гвардиола, почему-то, заменил Холланда..
shlomo
shlomo
сегодня в 18:33
Молодец... впереди у него еще будут рекорды...
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