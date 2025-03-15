Холанд сделал 100-е голевое действие в АПЛ и установил рекорд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги с «Брайтоном». Норвежец отметился на 11-й минуте игры, реализовав пенальти.
Таким образом, форвард стал первым игроком в истории АПЛ, который отметился 100 голевыми действиями менее чем за 100 игр. Сегодняшний поединок для футболиста 94-й в турнире.
Теперь на счету Холанда 84 гола и 16 результативных передач.
прямо сейчас норвежцу вытаскивать команду наверх, забивать и забивать.
но нет...
прямо сейчас норвежцу вытаскивать команду наверх, забивать и забивать.
но нет...